San Bartolomé de Tirajana es el tercer municipio de España con mayor pernoctaciones

El municipio del sur de Gran Canaria acude a FITUR para promocionar el destino Maspalomas Costa Canaria. Acuden a esta cita para presentar la oferta de ocio, cultura y deportes que el municipio ya tiene organizados para 2024.

En Herrera en COPE Canarias hemos hablado con Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Asegura que han ido a esta cita tan importante para todo el sector turístico con grandes perspectivas y que su plan de trabajo es que se invierta en materia urbanística en la isla y en su municipio.

El objetivo es seguir remodelando y renovando la planta hotelera, también apostar por nuevas construcciones como la que va a realizar una grupo hotelero en la zona de Meloneras tras la autorización de licencia. El alcalde insiste en que el importante ir modificando el urbanismo de su municipio para “que permita que los inversores y las distintas empresas puedan salir adelante. Es bueno para las empresa, municipios y el dinero”.

En cuanto a la ocupación, cuenta que su municipio cuenta con 100.00 camas y que se ocupan durante todo el año. Estos registros les ayudan a conocer el comportamiento de los turistas y medir la economía que está produciendo el turismo en su municipio.

“Somos el tercer municipio de España en cuanto al número de pernoctaciones y tenemos más de 100.000 camas, ya que nuestra temporada dura todo el año, son 12 meses y suelen ser buenos. No hay prácticamente meses malos, aguantamos ese ritmo de pernoctaciones y ya estamos por detrás de Madrid y Barcelona en este sentido. Los turistas nos generan economía, para el archipiélago, Gran Canaria y para nuestro municipio”, añade.

Marco Aurelio Pérez también considera que hay que buscar un “modelo turístico global, porque la competencia afecta a todos. Las grandes ciudades son nuestras competencias. Hay que tener claro qué es el negocio turístico y cómo se mueve. Hay que dejar de tirarnos piedras sobre nosotros mismos porque nos herimos y hacemos daño al destino”.

Partidario de regular el alquiler vacacional

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, es partidario de que el alquiler vacacional se regule. Desconoce cómo es la norma, pero considera que es algo que debe ordenarse.

“Partimos de una normativa de 2013, que se sacó con el gobierno de Paulino Rivero, que de alguna manera se exponía donde hacer vivienda vacacional y dónde no. Fueron recurridos determinados artículos de esa norma en los tribunales y podemos hacer vacacional en todos sitios. Por lo tanto, es necesario hay que regularlo para cubrir la demanda de un tipo de turismo que también es global”,

Desde el punto de vista administrativo, el parque acuático se puede hacer

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, también ha hablado sobre otras inversiones que se pretenden hacer en el municipio, como por ejemplo el parque acuático del Siam Park.

Desde el consistorio sureño apuntan con que “no saben lo que va a pasar. A nuestro ayuntamiento no ha entrado documentación alguna, como petición de licencia, y, por tanto, no sé si va a llegar o no. Siempre serán bien recibidos, como en el pasado, que se tramitó toda la documentación y que estuvo casi con la posibilidad de construirlo, hasta que llego una sentencia del Tribunal Supremo que la tumbó”.

Marco Aurelio Pérez insiste en que desde el punto de vista administrativo se puede hacer, y desde el punto de San Bartolomé de Tirajana lo van a “seguir apoyando. Tiene que estar la documentación en el registro del ayuntamiento para que pueda tener entrada y vida administrativa”.

Concluye destacando que “lo que falta es que llegue el instrumento de planeamiento, que le dé posibilidades de trámite administrativo, que eso lo que tiene que presentar el particular, no el consistorio”.