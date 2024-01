La ‘rave’ de Las Palmas de Gran Canaria, desmantelada gracias a los vecinos

Este domingo al menos 50 personas fueron convocados a través de un grupo de WhatsApp a participar en una rave, fiesta ilegal y clandestina, que se celebraba en El Confital, un espacio natural protegido de la capital grancanaria.

Los vecinos de la zona fueron los que alertaron a la Policía de que la música “retumbaba en sus ventanas y de que habían visto pasar a muchos extranjeros hacia el litoral con alcohol y con ganas de fiesta”.

En Herrera en COPE Gran Canaria hemos hablado con Félix Alonso, presidente de la plataforma ciudadana Foro La Isleta. Cuenta que fue uno de los miembros de su colectivo los que dio la voz de alarma y que gracias a la rapidez de los agentes de seguridad se “pudo desmantelar lo antes posible”.

“Nosotros fuimos los que avisamos de los que estaba pasando sobre las 10 de la noche. Fue un miembro del Foro La Isleta el que alertó a la asociación que había gente con música a la zona del Confital”, añade.





Relata que “varios miembros del Foro vieron como estaban por la noche metiendo equipos de música en esa zona protegida, que está en obras y por eso solicitamos la presencia de la Policía Local, Nacional y de la Guardia Civil. Acudieron y estuvieron hasta las tres de la mañana sancionando a los que consumían alcohol y drogas”.

Dice que algunos miembros del Foro también estuvieron acompañando a los agentes y que, gracias a la rápida intervención, pasada la medianoche ya no había música y se pudo desmantelar este evento que se estaba desarrollando en este espacio protegido.

“No podemos permitir que nadie pueda organizar este tipo de eventos aquí, en lo que consideramos nuestra joya, sobre todo por el daño medioambiental, que es lo que defendemos. Si tienen permisos legales, perfecto, pero no como esta fiesta que hicieron de manera clandestina”, señala.

Okupas en la Cueva de Los Canarios y falta de seguridad en la zona

El presidente del Foro La Isleta se queja de la poca vigilancia que hay en esa zona del litoral. Asegura que este espacio natural protegido siempre ha estado amenazado con muchos problemas, como por ejemplo la presencia de okupas en la Cueva de Los Canarios.

“Ya saben que la Cueva de Los Canarios ha estado ocupado por personas que se meten ahí a vivir e incluso había una extranjera que cobraba para enseñar esa cueva a gente que iba por ahí a conocer el espacio”, destaca.

Félix Alonso también recuerda que hace tiempo había otro señor que se dedicó a poner un muro en una estructura militar y comenzó a vivir ahí. “Es decir, hay abandono de toda esta zona y es un tema pendiente que lleva años ocurriendo y que la verdad es que nos preocupa”.

“Para colmo está el problema grave de la contaminación del agua que de momento no se ha solucionado, hay una prohibición del baño por los vertidos fecales, aunque la gente siga haciendo caso omiso y se bañe tranquilamente”, expone.

Considera que deben cuidar y proteger todo El Confital, porque en su opinión, “es una zona muy importante. Por eso apelamos a que pongan más seguridad y hay que evitar el vandalismo o que la gente se meta a dormir en furgonetas, etc.”.

Quieren que se implante una nueva normativa que implica tener mayor vigilancia y una cartelería que indique las prohibiciones y las virtudes que tiene El Confital.

Concluye señalando que “este tipo de vandalismo lo hacen gente de otros lados, turistas o residentes de otra zona de la isla y no del barrio. Nosotros no estamos en contra de estos espectáculos de música, no son gente violenta, lo que pasa que tienen que respetar este espacio. Si quieren un espacio tendrán que solicitarlo y desarrollar el evento de manera que no estropeen el medioambiente. Todo el mundo tiene derecho a hacer fiestas, pero con permisos legales.”