Rafael Santandreu da las claves para superar los miedos irracionales en su último libro, "Sin Miedo"

“Sin Miedo” es el título del último libro del prestigioso psicólogo y escritor Rafael Santandreu, quien lo presentó recientemente en INFECAR de la mano de la Asociación de Síndrome de Down de Las Palmas. Rafael Santandreu es autor de los libros de divulgación de psicología más vendidos de España y su última creación trata de los temores irracionales que no sabemos eliminar de nuestra vidas.

Así, en los micrófonos de COPE Canarias, aseguró que “el noventa y cinco por ciento de las cosas que nos aterran y aceleran el corazón nunca llegan a pasar”, al tiempo que reflexionó: “Si pudiésemos ahorrarnos esos miedos, imagínate qué tranquilidad. Nos asustamos y nos ponemos mal por lo que no pasa”.

Los miedos se dividen en dos: internos y externos y el escritor catalán los explicó detalladamente: “Los miedos externos son los que vienen de fuera, por ejemplo tener miedo de los gatos. Y los internos son los más problemáticos, como pueden ser el miedo a que me suba la tensión o a que el corazón me vaya muy deprisa. Y cuánto más me preocupo, más se me acelera el corazón, por lo que me preocupo todavía más. Es un círculo vicioso que desemboca en ataques de pánico”, señaló, antes de dar un dato estremecedor: “Después de la pandemia ha ido a más. Una de cada diez personas está en un pozo de este estilo. Ha aumentado la problemática y, ni el peor de los sueños, cualquier psicólogo hubiera podido imaginar una debacle como ésta”, expresó.

Por suerte, hay solución y Rafael Santandreu la conoce y aplica con éxito: “La buena noticia es que se cura completamente con una terapia de exposición. Cuesta y es muy dura, pero cuando la haces la gente termina diciendo que ha superado sus miedos y que se encuentran mucho más fuertes que en toda su vida”, apuntó.

El afamado autor abundó en las claves para superar los miedos irracionales: “La terapia de exposición consiste en exponerse a lo que más temen. Es como poner la mano en el fuego y dejarla ahí. Cuando hay, por ejemplo, pánico a ir a unos grandes almacenes la solución es ir todos los días y dejar que venga el ataque sin tomarse nada y así todos los días y hacerlo de manera gradual. Se trata de hacerte amigo de los síntomas. Es una manera comprobada y eficaz de superarlo, como demuestran más de dos mil estudios y testimonios”, indicó.

Por último, Santandreu puso como ejemplo el caso de las dos famosas hermanas que trabajan en el programa de Cuatro, “First Dates”: “Las hermanas Zapata, que trabajan en ese programa, tenían un transtorno obsesivo de comprobación que les llenaba de ansiedad. Una de ellas, Marisa, confesó que se tuvo que ingresar y ha hecho la terapia de exposición y ha tardado ocho meses en dejar de tener miedo. Ha sido un proceso muy duro, peor ahora dice que experimentar la vida sin nervios es alucinante”.

























