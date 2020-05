La radiología es clave en la detección y valoración del coronavirus

El coronavirus ha generado que todos los especialistas médicos se hayan puesto de acuerdo para combatir conjuntamente el virus. Desde los neumólogos, pasando por los anestesiólogos, sin olvidar a los responsables de medicina intensiva y reanimación, dermatólogos, psicólogos, hasta los microbiólogos han intentado desentrañar las incógnitas de la COVID-19. Es un nuevo patógeno y sabemos muy poco de el, motivo por el cual los investigadores se afanan en la búsqueda del tratamiento o en el mejor de los casos de la vacuna definitiva.

Pero si hay un especialista que ve el virus, que identifica sus características, que comprueban como afecta a nuestros pulmones; son los radiólogos. Los equipos de radiologías se convierten en una pieza básica y necesaria en la valoración de los pacientes contaminados gracias a la realización de placas torácicas que permiten conocer su afección pulmonar. La Sociedad Española de Radiología Médica reconoce que el papel que juegan los servicios de radiología es fundamental en el manejo de los pacientes con infección COVID-19, y es probable que esta importancia aumente conforme conozcamos más la patología. Dada la trascendencia que posee los servicios de radiología en la detección del virus, no es descabellado afirmar que se puede detectar el Coronavirus en pacientes inclusos asintomáticos.

Victor Sánchez radiólogo de Hospital Perpetuo Socorro reconoce esta posibilidad “hemos visto que efectivamente podemos detectar anomalías en la radiografía de torax en pacientes sin síntomas.” Va más allá porque asevera que “incluso en estadios iniciales, quizás no tanto con la radiografía, pero sí con el escáner hemos detectado anomalías sugestivas de coronavirus”

PODRÌA SUSTIRUIR UN TAC A LOS TEST

El problema del escáner (TAC) es su manejo y la radiación que genera, “el TAC tiene una dosis de radiación que si no se emplea bien o no dispones de un equipo adecuado, es motivo de preocupación, afortunadamente no es nuestro caso, en nuestro hospital poseemos equipos modernos y ajustamos el protocolo para generar una radiación mínima que permita satisfacer las necesidades que nos pide el médico.” La radiación no es el único problema también la posibilidad de confundir la neumonía bilateral que genera el coronavirus con otras patologías víricas, y es probable que el tratamiento administrado no sea el adecuado, y se combata otras afecciones neumológicas como si fuera coronavirus con el consiguiente daño que esto podría generar en el paciente, por eso es necesario otra prueba diagnóstica que certifique que tratamos a un paciente con la COVID-19

DEJA SECUELAS

El doctor Sánchez remarca que “aquellos pacientes que han estado mucho tiempo ingresado de forma prolongada, empiezan a tener en la parenquémia pulmonar una especie de cicatrización de los pulmones que podría progresar y dar problemas.” Sin embargo es pronto para responder esta pregunta porque el virus es nuevo y todavía no ha pasado tanto tiempo como para constatar secuelas, sin embargo “el pálpito es que se puede comportar como otras afecciones que no tienen por qué ser severas a largo plazo, aunque siempre hay que ser prudentes y esperar a ver como evolucionan estos pacientes a lo largo de los meses y años.”

