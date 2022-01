Piden un plan de choque urgente para reconstruir la sanidad

Enero de 2022 es ya el mes más mortífero de toda la pandemia con un total de 133 muertes, si contabilizamos las 10 que se han notificado por parte de Sanidad en este domingo. Supera de esta manera a enero de 2021, cuando hubo 116 fallecimientos. Y eso a pesar de que solo llevamos 16 días. Hoy se han notificado 2.511 contagios de covid en el conjunto de Canarias que alcanza la cifra de 88.663 casos activos, 79 de ellos en la UCI y 511 en planta. Ante estas cifras y la saturación que sufre actualmente la sanidad, Miguel Ángel Ponce, portavoz en esta materia del PP, ha demandado un plan de choque urgente para reconstruir el servicio público sanitario.

Ponce cree que la gestión de la pandemia ha fracasado, a pesar de las advertencias lanzadas por los científicos y las propuestas que en el Parlamento hizo su partido para, aprovechando el buen nivel de vacunación, poner controles en los aeropuertos y evitar la llegada de nuevas variantes, beneficiándonos en este caso de nuestro aislamiento geográfico.

También lamenta que no se haya llegado a un pacto de estado sobre otra de las propuestas de su partido: una ley de pandemias, que, según Ponce, hubiera permitido a las comunidades tener las herramientas jurídicas para tomar medidas en Navidad, "manteniendo un equilibrio con la economía, buscando siempre la minimización de interacciones sociales".

"Ahora ya es tarde", dice, señalando a la saturación que hay en el sistema sanitario, agravado por el número de bajas en este ámbito profesional. Por eso pide "ponerse las pilas" con la puesta en marcha de ese plan de choque que considera urgente para hacer frente al 2022, no solo tomando medidas contra la covid, continuando con la vacunación a la espera de las nuevas vacunas actualizadas, sino también mejorando otros ámbitos como la patología no covid en los pacientes crónicos, oncología o salud mental. Señala que hay muchas personas que lo están pasando mal, " llaman a su médico, no se lo cogen en el otro lado y les dan cita en el centro de salud para quince días".