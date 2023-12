La pesadilla de Roberto, forzado a vivir en el trastero por los retrasos de la Seguridad Social

Un auténtico calvario aguardando por la pensión a la que tenía derecho por padecer fibromialgia. Roberto vive en Gran Canaria y ha estado 30 meses esperando a que la Seguridad Social comenzara a ingresarle la ayuda que la Justicia le había reconocido.

Estuvo más de un año esperando por el juicio y, una vez que salió la sentencia, más de dos años y medio detrás de la Seguridad Social para recibir la ayuda. En Herrera en COPE Canarias ha contado cómo se gastó 5.000 euros en un abogado y en un forense para poder conseguir su objetivo.

Roberto destaca "la cantidad de informes y pruebas" a las que tuvo que recurrir "para que se demostrase que no tengo una artritis o enfermedad vírica". Una vez lo consiguió, siguió su pesadilla. "Como condenan a la Seguridad Social, lo que ellos hacen es castigarte, te reconocen la incapacidad, pero te meten la paga en un cajón durante dos años y medio; si puedes comer, comes, y si no, no comes".

Por eso, no tuvo más remedio que dejar su vivienda. "Menos mal que ya había pagado la hipoteca, porque si no hubiese vivido en la calle", asegura. Gracias a la comprensión de sus vecinos, pudo irse a vivir al trastero mientras alquilaba su vivienda por 500 euros, con los que ha tenido que aguantar todo este tiempo. "Yo he escapado, ¿pero cuántos enfermos a los que les han castigado de esta manera han perdido su casa?", se pregunta.