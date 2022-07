Perforan el depósito del combustible para extraer el gasoil

El incremento del precio de la gasolina está generando una oleada de sustracción de combustible de otros vehículos, una situación que cada vez es más habitual incluso en aparcamientos de zonas comerciales. En el vídeo, publicado por la plataforma social SocialDrive, se contempla como el depósito de la gasolina de un turismo es agujereado en la zona inferior para verter todo su contenido en una garrafa y para dejar el mínimo rastro posible, lo taponan con un tornillo.

El hurto ha sido denunciado por un mecánico de un taller de Vecindario: “me llega en grúa, el propietario dice; que no me arranca el coche, empiezo a mirar y no tenía gasoil ninguna, le metieron el taladro, le sacaron el gasoil y le pusieron un tornillo.”

En el vídeo se contempla el tornillo cerrando el agujero: “Mad Max, a lo que hemos llegado, con un taladro, un agujero perfecto.”