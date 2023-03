El número 6 de la lista del PSOE al ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es afiliado del PP

El número 6 de la lista que encabeza Carolina Darias por el PSOE al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Montenegro, es afiliado del Partido Popular desde 1989, según han confirmado fuentes del PP, que ha trasladado al Comité de Derechos y Garantías esta situación.



En el documento que estudiará ese Comité, y al que ha tenido acceso EFE, se da cuenta de la concurrencia de Montenegro por el PSOE y pide que se abra un expediente informativo en el que se le cuestione por sus intenciones, a la par que recuerda la incompatibilidad de ir en las listas de otros partidos políticos.



En la carta al Comité también se solicita que, de ser esas las intenciones de Montenegro, se adopten las medidas de expulsión del Partido Popular pertinentes, "agradeciendo sus más de 30 años de militancia continuada".



Preguntados por si Montenegro se encuentra al corriente en el pago de las cuotas, ya que los afiliados al Partido Popular no pierden su condición de afiliados aunque no abonen la cuota, las fuentes del PP han reconocido que lo desconocen.



Montenegro fue destituido el pasado junio como director del colegio Heidelberg, que dirigía desde hacía 14 años, cargo que en enero de este año fue asumido por un exconcejal de Vox en Paracuellos del Jarama, Ignacio Hernández Antón.



Según adelantó en su momento Canarias Ahora, durante el consejo de administración en el que se destituyó a Montenegro, uno de los vocales dijo que "un socialista no podía dirigir el colegio".