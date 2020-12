El presidente de Los Chacho Tú: "No entiendo todo lo que se ha montado por un almuerzo"

El presidente de la murga Los Chacho Tú se ha defendido en los micrófonos de COPE Canarias de las críticas vertidas por un polémico almuerzo este sábado en el que, al menos en su tramo final, se incumplieron muchas medidas de seguridad sanitaria.

El colectivo publicó este lunes un vídeo y varias fotos en las que se observaba a los componentes cantando, sin mascarilla, abrazados y de pie, en el interior de un restaurante. Minutos después, la murga empezó a retirar las publicaciones para intentar frenar la polémica que se había desatado.

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo, el presidente de Los Chacho Tú, Juan García, ha pedido "mil millones de disculpas" por lo sucedido, si bien ha destacado que, mientras él estuvo en el local, "se cumplieron todas las normas del restaurante". "Sí es cierto que cuando un compañero se levantaba y se ponía a bailar de pie en su sitio, era corregido tanto por nosotros como por el restaurante, pero nunca se movía de su mesa", ha recalado, para añadir posteriormente que luego abandonó el encuentro para ir a un partido: "Me informaré si después de irme pasaron más cosas, pero no tengo redes sociales y no he visto vídeos".

Juan García, que ha admitido que se arrepiente de haber celebrado la comida después de ver la polémica que se ha desatado, se ha preguntado "porqué a un velatorio pueden ir 25 personas y nosotros no podemos ir 24 a comer sentados de seis en seis". "El restaurante estaba abierto con sus clientes y no entiendo todo lo que se ha montado", ha dicho también.

El presidente de Los Chacho Tú ha recalcado también que tiene la seguridad "al 99 por ciento de que todos estábamos sanos", porque se dejó claro que no podía ir "nadie que tuviera cualquier síntoma". Ha lamentado que no se difunda la campaña solidaria de recogida de juguetes y ha asumido que "ahora estaremos en el punto de mira de todo el mundo y nos lapidarán". "Solo queríamos vernos las caras, puede ser que cometiéramos algún fallo", ha reconocido igualmente.