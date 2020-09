Motores del cambio en la nueva economía

La pandemia que ha generado el coronavirus es uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado la economía mundial. El freno a la actividad económica que ha supuesto el confinamiento y el cambio de hábitos de los consumidores, amenazan con escenarios imposibles de imaginar a principios de año, cuando muchos pensaban que la enfermedad no atravesaría las fronteras de China.

Pero lo ha hecho. Con una virulencia que no podemos encontrar escenarios parecidos en la historia reciente para evaluar su impacto. El ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, comparaba la situación con la gran depresión originada por el crack de la bolsa de Nueva York en 1929. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, compartía el diagnóstico en su informe de abril sobre el confinamiento, del que señala que su impacto superará a la Segunda Guerra Mundial. De todas maneras, esta institución ha lanzado esta misma semanauna previsión mas optimista, que a principios de verano.

La crisis en España deja una caída del PIB del 18,5% en el segundo trimestre, 4 millones de personas en ERTE y 1,29 billones de deuda pública. Miguel Cardoso, el economista jefe para España de BBVA Research, aseguraba en declaraciones para este reportaje que “aunque por el momento la mayor parte de los trabajadores que han dejado de estar en un ERTE, se han incorporado a la actividad, la insuficiente recuperación de la demanda que se espera hará que muchas empresa se planteen reducciones de plantilla. Por tanto, es posible que en el próximo año la tasa de paro continúe aumentado, y, dependiendo de la intensidad de la recuperación podría situarse entre el 18 y el 20%”.

En sectores como la aviación comercial, ALA, la Asociación de Líneas Aéreas, retrasa la recuperación hasta 2024. Y los hoteleros no ven mejora hasta que la vacuna se extienda a nivel masivo.

El panorama no es optimista precisamente y es susceptible de empeorar. Pero la economía no son solo cifras. Son personas. Gente que, ahora y entonces, encuentra las herramientas para continuar adelante su aventura empresarial. Estas son algunas de sus historias.

LAS VENTAJAS DE SABER ANTICIPARSE

“Tío, ¿por qué no vendes tus productos en Internet? Es lo que le dijo su sobrino a José Tomás Delgado, un agricultor de Socuéllamos, un pueblo de Ciudad Real. José tenía buen productos, pero ninguna experiencia en este ámbito. Afortunadamente recibió ayuda de sus familiares para crear “Los Quesos de Mi Tío”. Es una empresa de productos gourmet ecológicos, que ahora está especializada en la venta por internet. Intuyeron que la pandemia en China llegaría a España y decidieron anticiparse. Otra buena idea.

Antes del confinamiento crearon un stock de productos con notable éxito. El 30 de marzo habían doblado la facturación con relación al mismo mes del 2019 y en abril la habían triplicado. La experiencia les llevó a acelerar la puesta en marcha de otros productos que estaban desarrollando derivados del ajo negro, como miel, mousse y caramelos, que han tenido mucho éxito.

En el postconfinamiento las ventas se mantienen, estando a punto de alcanzar los 300.000 euros de facturación. “Una clave, reconoce José, ha sido Amazon. Ha estado espectacular”, asegura, sobre la ayuda que les ha prestado, consiguiendo que sus productos llegaran a todos los sitios. Las dos primeras ventas fueron Italia y Alemania.

UTILIZAR EL MEJOR CANAL DE VENTA QUE PODAMOS ESCOGER

Sin descuidar los tradicionales, es importante saber encontrar nuevos canales donde podemos acceder a más clientes. Uno de ellos son los 'Marketplaces', donde pequeñas firmas pueden vender sus productos en la web de empresas más grandes. Amazon tiene uno de los más potentes en la actualidad. Cuenta con 7 tiendas en Europa, en España, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Suecia y Reino Unido. Da soporte a más de 130.000 pymes a través de una serie de herramientas y servicios para gestionar su negocio online y vender globalmente a través de las webs de Amazon, en 12 idiomas, llegando a millones de potenciales clientes.

Además en colaboración con AECOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, IE, ICEX y Cepyme mantiene un programa de desarrollo digital llamado Despega. Con ellos trabaja Indalchess, que vende juegos de mesa y para el hogar. Es una empresa de Vícar, en Almería, que nació en 2006 creando eventos de ajedrez.

Poco después se diversifican y empiezan a vender online. En 2013 entran en Amazon, abriendo su mercado a La Habana o incluso Siberia. Durante el confinamiento, sus juegos de mesa les permitieron aumentar su facturación, entre un 500 y un 600% para esa época del año. Su director, Pedro Amat, señala que “la cuarentena ha servido para que los usuarios prueben la fuerza de comprar en internet y se fíen más”.

La perspectiva es buena para esta empresa que terminará el año con unas ventas muy por encima de 2019. Como curiosidad, nos cuenta que en plena guerra del Congo, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, surtieron de ajedrez y juegos de piezas y sin ánimo de lucro a las diferentes asociaciones de este país.

RODAJES EN STREAMING​

La digitalización ha potenciado a muchas empresas y les ha permitido continuar su actividad. Macaronesia Films es una empresa de Canarias especializada en la logística a los rodajes: aportan equipos eléctricos, cabinas de vestuario, lavandería o incluso localización de escenarios. Se crea en 2016 y ha dado soporte a más de 50 proyectos internacionales como Rambo V o series nacionales como Hierro. También se dedican al mundo de la publicidad.

El confinamiento paralizó todos estos rodajes y su consejero delegado, Jaime Romero, empezó a pensar en qué podía hacer para seguir adelante. En la desescalada, decidió importar una idea que había visto en Chequia: los rodajes por streaming. El director está en un lugar, mientras que las modelos y los cámaras en otro. Pronto empezó a trabajar de nuevo, al ser Canarias un plató muy demandado para el rodaje de spots, por la belleza de sus paisajes.

Cree que este tipo de experiencias “ha venido para quedarse, es una solución que en estos momentos de incertidumbre, donde uno no sabe si se puede desplazar o no, te permite cualquier rodaje en cualquier parte del mundo sin desplazamientos. Y eso es una solución esencial para seguir desarrollando este negocio en las islas, donde la conectividad es tan importante y la distancia con el cliente nos marca una necesidad clara de tener que jugar con este tipo de elementos”.

APROVECHAR PARA MEJORAR NUESTROS PROCESOS DE GESTIÓN

¿Puede la tecnología hacer que una ferretería tradicional en Ceuta acabe vendiendo generadores y bombas de agua en Marruecos, Argelia o Senegal? Claro que puede. Ferreterías Doncel, en Ceuta es un negocio familiar abierto en los años sesenta del siglo pasado, que cuenta con 25 trabajadores y que, hasta hace poco, había trabajado con los sistema de venta convencionales.

Comprendieron que las crisis son el momento oportuno para apostar por los cambios y nuevas formas de trabajar. De esta forma, aprovecharon el confinamiento para replantear sus operaciones. Han digitalizado la compañía, ampliando las posibilidades de su página y mejorando la experiencia del cliente en tienda con tablets, donde pueden firmar la compra, haciendo que el albarán se suma inmediatamente a la web, pudiendo consultar en su cuenta, la compra que han realizado.

Ahora la llegada de mercancía se controla de forma digital y un departamento de desarrollo en el que trabajan dos personas continúan mejorando sus procesos internos.

Su propietario, Manuel Doncel, nos cuenta que “si queremos evolucionar, hay que hacerlo acorde a los tiempos y los tiempos nos dicen que tenemos que trabajar en la digitalización venta a través de internet, la omnicanalidad y dar una buena experiencia de venta tanto online como offline”.

Su página web recibe en tono a 5.000 visitas semanales cuando lanzan alguna campaña y sus principales ingresos vienen de la venta de generadores y bombas de agua. Actualmente las ventas en África suponen un 5% de su facturación, pero es un porcentaje al alza.

Los nuevos tiempos también impulsan proyectos que buscan crecer en base a sus valores. Launchyoo es una red social que nace en Valencia, y que con 50.000 descargas se ha propuesto ser una alternativa en España y Sudamérica a los grandes nombres mundiales.

Se definen como un proyecto ético, transparente y sostenible que busca respetar a los usuarios. Reniegan de los algoritmos que monitorizan nuestros gustos. Vicente Pechuán, uno de sus impulsores nos cuenta que las personas que les siguen, reniegan de las prácticas de otras redes “que no tienen ningún compromiso con los territorios en los que trabaja, en los que no pagan impuestos”.

LOS CLIENTES CAMBIAN SU PATRÓN DE COMPRA

Las nuevas tecnologías ayudan pero no podemos vender si no sabemos a quién. El problema para muchos negocios es que no encuentran la clave para acercarse a sus clientes. ¿Cómo es ahora ese consumidor? Aecoc, la asociación de distribuidores y fabricantes ha trazado un perfil de cómo nos comportamos comprando.

Un perfil que ha incluido en el primer barómetro 'Consumo y compra dentro y fuera del hogar' un estudio con el que quieren analizar periódicamente los cambios en el comportamiento del consumidor durante la crisis sanitaria. Así, han detectado que tras el confinamiento el factor precio tiene una mayor importancia para el 61,3% de los consumidores, mientras que un 58,9% busca productos de proximidad.

El estudio también indice que hasta un 55,4% comprará más productos para cocinar en casa y que el 20,2% de los compradores han comenzado las compras online para productos de gran consumo. Otro dato es que solo el 10% de aumentará su gasto en productos premium.

Otros cambios en el paradigma del comprador tienen que ver con la frecuencia. Ahora acudimos menos veces por semana a comprar y de una manera más rápida. Lo hacemos así para no tener una elevada exposición al virus y minimizar el riesgo de contagio.

Lo cierto es que el miedo ha influido en nuestros patrones de compra. Rosario Pedrosa, la gerente del área de estrategia comercial y marketing de Aecoc, explica que “el miedo al virus y el impacto económico están condicionando nuestro comportamiento de compra. Hay un 33% de consumidores que afirma que su economía domestica ha empeorado y más de la mitad declara que tiene miedo al contagio y eso hace que permanezcan más en casa”.

Según esta premisa, gana peso la compra de proximidad y online. Esta última, una opción que cada vez se consolida más. Ante este nuevo tipo de cliente, el sector del gran consumo tiene tres retos. Ahora nos preocupamos más por nuestra salud y nuestro entorno. Son valores que las empresas han identificado y se potencian. “También se busca ofrecer una experiencia de compra rápida y satisfactoria”, según Pablo de la Rica, el gerente de retail de Aecoc, que añade como tercer reto para las grandes superficies el desarrollar un modelo de ecommerce que responda a la expectativa de los clientes.

LOS GRANDES REACCIONAN ANTE LAS SITUACIONES IMPREVISTAS

Los grandes distribuidores y superficies reaccionan rápido con la llegada del confinamiento. MediaMarkt ha implementado cambios en sus 88 tiendas en toda España. Ahora la cadena ofrece información visual mediante un semáforo, sobre cuanta gente hay en cada centro. Ha integrado Bizum como plataforma de pago y ha cambiado el sistema de recogida en tienda, cuando la compra se hace online, para evitar aglomeraciones.

Carlos Baez, el gerente de MediaMarkt en el municipio de Telde, en Gran Canaria, asegura que el confinamiento supuso un reto. La pagina web canaria había sido estrenada tan solo dos semanas antes de que se decretara la cuarentena, disparándose las ventas y sin un histórico para comparar.

La venta telefónica también se implantó con éxito, sobre todo en las personas más mayores. Incluso llegaron a vender vía WhatsApp. Reconoce que “al principio nos sentíamos un poco desbordados por tener que afrontar tres canales de venta nuevos, pero creo que cumplimos con la expectativa”.

MediaMarkt también implementó otro tipo de medidas de seguridad, como las mampara en la línea de cajas. Una medida que también se ve en Carrefour, que ha conseguido la certificación de AENOR, por sus protocolos frente al COVID.

Las grandes áreas comerciales también se han visto afectadas y luchan por recuperarse, planteando planes de saneamiento. Es el caso de URW, Unibail-Rodamco-Westfield. Hablamos de uno de los mayores propietarios de centros comerciales en Europa. En España cuenta con la propiedad de La Vaguada, Parquesur y Equinoccio en Madrid, Splau, Glóries y La Maquinista en Barcelona, Garbera en San Sebastián o Bonaire en Valencia.

Aseguran que las cifras se van recuperando, pero todavía no están en los niveles del año pasado. En agosto, la facturación descendió un 16%, en comparación con el mismo mes de 2019. En julio la caída fue del 21%. Han anunciado una ampliación de capital de 3.500 millones de euros con el objetivo de reducir su deuda.

CUIDAR MI MARCA Y CANALES DE VENTA

A pesar de que estas firmas son muy potentes en el mercado, hoy más que nunca, las empresas necesitan mantener con buena salud dos cuestiones si quieren seguir vendiendo: su marca y sus canales de venta. El objetivo es diferenciarse de la competencia, según Vanesa Morales de la Agencia de publicidad 22 Grados, que ve en la creatividad “la palanca para conectar con el público. Por eso ahora estamos centrándonos en acompañar a las empresas en el refuerzo de su marca y su posicionamiento en el mercado”.

El ámbito digital de la publicidad es uno de los que más crecen, sin perder de vista plataformas como la radio. Aprovechando el tirón de la venta online, las marcas en todo el mundo van a invertir hasta 58.500 millones de dolares, en un intento de capitalizar el aumento de las compras a través de internet. El dato sale del análisis sobre tendencias mundiales que hace WARC, un servicio internacional de inteligencia en Marketing.

JUGAR EN EQUIPO SIEMPRE SALE BIEN

Como vemos las nuevas tecnologías son un aliado, pero hay quien ha conseguido salir adelante utilizando otras armas. Por ejemplo trabajar en equipo. Es el caso de tres restaurantes en Las Palmas de Gran Canaria. Hablamos de La Lonja y las tabernas Abocados y Galileo. Decidieron elegir los mejores platos de las tres cartas para llevarlos a domicilio.

La experiencia suponía cambiar el modelo de negocio, pero funcionó. Según uno de los propietarios, Javier Domínguez “no sabíamos si iba a funcionar, hicimos una cartera de productos que pensamos que podían llegar a casa bien y cuando empezó a funcionar un poquito, empezaron a sacar a compañeros del ERTE”.

En el futuro de la restauración, como en otros sectores, hay luces y sombras: menos comidas de negocio, menos clientes... La clave para seguir adelante es trabajar bien, con producto fresco y de kilómetro cero. Un crítico gastronómico, Javier Suárez, lo tiene claro: “Los buenos seguirán, los malos se quedarán en el camino”.

Es una frase contundente para el sector hostelero, que en nuestro país genera miles de puestos de trabajo. Recientemente han salido a las calles pidiendo auxilio. Una de las patronales, La Federación Española de Empresas de Distribución a Hostelería y Restauración, Fedishoreca, cree que podrían cerrar 95.000 establecimientos.

ERTE PARA TODOS

Este sector pide como agua de mayo la extensión de los ERTE, cuya negociación se produce a tres bandas entre Gobierno, empresarios y sindicatos. Su prorroga es vital también para el turismo y más en concreto para las Islas Canarias. Supone el 30% del PIB y genera el 40% de los empleos en esta comunidad. Piden su extensión hasta el mes de abril para salvar la temporada turística de invierno, que es la más potente para el archipiélago, al ser el momento elegido por la mayor parte de alemanes, ingleses y nórdicos, para desplazarse a alguna de las islas.

También solicitan el establecimiento de corredores turísticos seguros con los principales mercados emisores, pudiendo realizar pruebas PCR a los turistas, en los aeropuertos. El repunte de casos y el hecho de que casi la práctica totalidad de países Schengen haya recomendado no viajar a nuestro país o a parte de el, ha hecho mucho daño. Cadenas importantes como Riu o Lopesan han decidido volver a cerrar parte de los hoteles que reabrieron debido a los bajos porcentajes de ocupación que presentan.

En el caso de Lopesan, hablamos de la sexta cadena hotelera de nuestro país. Uno de sus directivos, David Morales, dice que “la clave está en aprovechar este momento para reformar, para ser innovadores, para que cuando volvamos a estar en la competición turística internacional, sigamos siendo líderes de referencia, no solo por el clima o por la gastronomía, sino también por el excelentísimo nivel de infraestructuras”.

CUIDAR AL MÁXIMO NUESTRAS INSTALACIONES

De los casi 16 millones de turistas que llegaron a Canarias en 2018, la mayor parte de ellos, lo hicieron vía aérea. El sector del transporte y especialmente este ámbito está esforzándose para dar mayor seguridad a los pasajeros. Las aerolíneas han tratado de convertir las cabinas de sus aviones en lugares tan limpios como el quirófano de un hospital.

Algo que intentan conseguir mediante un protocolo que implica su limpieza antes de cada vuelo, o que el embarque y desembarque respeten la distancia de seguridad. Al entrar se dan toallitas desinfectantes y una bolsa en la que guardar los residuos personales y la mascarilla, por supuesto, es obligatoria. El aire se renueva cada 4 minutos, mediante filtros HEPA, que según Paloma Cabañas, la gerente de clientes de Iberia Express, “son de alta eficiencia y eliminan partículas del tamaño de bacterias microscópicas y virus, con una eficiencia demostrada del 99,99%. Con estas medidas y con la responsabilidad individual del pasajero podemos decir que el avión es un método de transporte muy seguro”.

Las aerolíneas han operado 220.000 vuelos este verano, lo que supone el 33% del año pasado. El sector intenta sobrevivir, pero pide ayuda al Gobierno con la bonificación de tasas o supresión temporal de otras, como por ejemplo, el estacionamiento de los aviones. Y es que durante el confinamiento les costó 7 millones de euros al mes tener parados en los aeropuertos las aeronaves, porque los únicos vuelos que había eran de repatriación o de transporte de material sanitario. El horizonte de recuperación es 2024, según estimaciones de ALA, la Asociación de Líneas Aéreas.

La venta de coches sí ha tenido planes de ayuda específicos. Según la patronal, el plan Renove tenía activas en septiembre más de 110.000 operaciones. A pesar de que las ventas han bajado, el descenso no es tan fuerte como el que preveían. En comunidades autónomas con planes de estímulo regionales, “como por ejemplo País Vasco, Cantabria o Asturias, las ventas son buenas", sostiene Manuel Sánchez, de la junta directiva de Faconauto, que pide que estas iniciativas regionales se extiendan por el conjunto del país, para que la caída de ventas no llegue al 25% en el ámbito nacional.

El desplazamiento en transporte público o en taxi también es un sector complicado. Con la pandemia, se intenta evitar. Los taxistas se encuentran con que muchos clientes prefieren caminar si es una distancia cercana antes de montarse. En muchas ciudades se ha autorizado que solo pueden salir a trabajar un porcentaje de licencias, que suele ser el 50%. Piden erradicar esta medida. “Son tiempos duros y hay que luchar”, nos cuenta Carmelo, taxista en Las Palmas.

¿ESPERAR SENTADOS LA OPORTUNIDAD...

¿Busco trabajo o lo creo? Es una de las preguntas que está en la cabeza de muchas personas. Otros se preguntan si se puede generar esos puestos de trabajo. Al margen del ámbito digital, las ETT, las empresas de trabajo temporal, aseguran que hay demanda de profesionales, aunque obviamente no como en la época preCovid. “Hay oportunidades en el sector primario o el comercio minorista. También la mayor conciencia ambiental aumenta el reciclaje y empleo en ese ámbito”, dice Fernando Aguilar Pérez, director comercial de Activa Canarias.

Incluso ahora hay ganas de emprender, pero para ello, ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, le pide a la administración más ligereza para la concesión de permisos y sobre todo modificar la ley de la segunda oportunidad orientándola hacia el modelo anglosajón. Los emprendedores quieren que se apueste de verdad por la gente que crea empleo.

...O LANZARNOS A POR ELLA?

Lanzarse a montar hoy un negocio es, sin duda, una apuesta arriesgada, pero si se quiere y hay ilusión, se puede. Es el caso de Francisco José Martínez, de Sevilla. Un ingeniero técnico industrial con 28 años de experiencia en el sector del aire acondicionado, que, al verse en paro, se lanzó a montar una imprenta. Ahora, como en la crisis del 2010, Francisco José se quedó en paro. En esta ocasión no esperó por nadie, tomó la iniciativa y en menos de un mes puso el negocio.

“Algo poco común en una persona acostumbrada a calcular los riesgos”, reconoce Francisco José, que asegura tener ilusión y el respaldo de la familia, porque ellos también ponen dinero de su bolsillo. La iniciativa ha sido muy bien recibida en las redes. Emprendedor se nace pero también se hace. Y no siempre está garantizado el éxito. Lo bueno es que según los especialistas, todo lo que necesitas se puede aprender.

“Fundamentalmente se trata de convertir ideas en acción”, explica Rosa Batista-Canino, vicerrectora de Empresa, Emprendimiento y Empleo, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Destaca como cualidades para el emprendedor el liderazgo, la comunicación, saber estructurar el trabajo y capacidad para captar lo que quiere el cliente. Pero sobre todo, dice esta especialista, “creer en lo que hacemos”.

Batista-Canino forma parte del Observatorio del Emprendimiento en España. En su última publicación a nivel nacional en mayo de este año, reflejaba que para el 73,2% de los emprendedores, eliminar la cuota de los autónomos era la principal petición a las administraciones públicas, a lo que seguía eliminar trabas burocráticas, con el 65,6% o líneas de crédito sin coste, con el 58,3%.

Pero no todos encuentran el camino del éxito o reciben la ayuda de las administraciones. José Tomás es un músico autónomo que trabaja en los hoteles de la zona turística de Gran Canaria. Al estar cerrados, no tiene cómo ganarse la vida. No ha conseguido que le den el tramo autonómico de la prestación por cese de actividad.

No contaba que “tengo solo 600 euros para dar de comer a la familia cada mes. A principios de junio, pedí la subvención al Gobierno de Canarias”. A principios de septiembre no se la habían aprobado. De hecho, no tenía ni respuesta. A finales de mes, José seguía sin trabajo y sin subvención.

LAS ADMINISTRACIONES RECAUDAN MENOS

Las instituciones públicas también se han visto afectadas. El parón de la economía supone un descenso del 18% en la recaudación de impuestos en el primer semestre. El Estado planteba a a los ayuntamientos quedarse con sus ahorros, hasta 30.000 millones de euros para ir devolviendo el dinero en 15 años.

La propuesta genera rechazo en muchos consistorios con independencia de su color político. En La Orotava, todos los portavoces, incluido PSOE, votan en contra. “Se trata de ceder 17 millones de euros y supondría quedarse sin liquidez para pagar los servicios esenciales”, dice su alcalde, Francisco Linares.

NUESTROS HÉROES CONTINÚAN CON LOS MISMO PROBLEMAS

El coronavirus ha hecho que los problemas de la sanidad se hayan puesto más de relieve. Los profesionales ha pasado uno de los años más duros de su vida. La intensidad del trabajo realizado no ha provocado que se mejore su situación. En este caso no parecen tener expectativas de mejora. Se sienten abandonados y maltratados, con problemas estructurales que tendrán consecuencias en el medio plazo.

Entre esos problemas, según Víctor Pedrera,vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos,“una falta crónica de profesionales, se están incorporando profesionales sin la formación adecuada, porque no se puede recurrir a otros, hay una imposibilidad de mantener el recambio generacional, aquellos que permanecen en el sistema sanitario público tienen una sobrecarga asistencial y un burnout insostenibles. Hemos tenido que luchar para que se reconozca el contagio como accidente laboral y eso solo transitoriamente. La sensación que podemos transmitir los facultativos por parte de la administración ha sido sencillamente de maltrato”.

En España hay aproximadamente 268.000 médicos colegiados y más de 316.000 enfermeros. María Ángeles es una enfermera del SUMA en Madrid. En los seis años que lleva en urgencias ha tenido contrato de días sueltos, por meses, cada tres meses y ahora de seis meses. Estabilidad cero. El actual contrato termina el 31 de diciembre y no sabe qué va a pasar.

Malas condiciones laborales para los que están y para los que vienen. A pesar de ser uno de los estudios que requiere más tiempo y esfuerzo, Los MIR, los médicos residentes ven como este trabajo no tiene ya una remuneración laboral acorde. Denuncian jornadas de 12 horas diarias y acumulación de trabajo que les impide tener una vida familiar.

Las reclamaciones sanitarias estarán muy presentes en los intensos meses judiciales que nos esperan. Los especialistas creen que la administración va a sufrir muchas reclamaciones, por parte de usuarios y sanitarios, ante la falta de medios que sufrieron en el confinamiento. Carlos Fornes, de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, cree erróneo que la Fiscalía pida archivar las causa contra el Estado “porque se podrían vulnerar los derechos fundamentales de muchas personas”.

También veremos casos en torno al fallecimiento de personas en las residencias de ancianos. En este caso este especialista cree que “si tienen ocasión de prosperar estas causas, será porque se acredite que estos centros incumplieron las medidas de seguridad o por omisión del socorro”.

LA LUCHA POR SER EL PRIMERO EN ENCONTRAR LA VACUNA

La lucha contra el coronavirus tiene otro de sus frentes en el desarrollo de una vacuna. Su creación es un proceso que consta de cuatro fases. A mediados de septiembre existían en torno a 170 proyectos, de los que 9 estaban ya en fase 3, cuando se prueba en humanos.

Uno de las investigaciones más prometedores, es la de Oxford, que a mediados de septiembre ya había sufrido dos parones por la sintomatología que presentaban dos de los 50.000 voluntarios. “Es un ejemplo del rigor con el que se trabaja”, según Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología.

Otro profesional de este ámbito como Jacob Lorenzo, director del Instituto de Enfermedades Tropicales de Canarias, lamenta que una de las investigaciones científicas más importantes de los últimos tiempos, “se haya planteado como una carrera por algunos países, una competición para publicitar su desarrollo tecnológico”. A nadie se le escapa que el desarrollo, producción, venta y distribución de la vacuna es un negocio millonario.

Estos son algunos de los caminos por los que discurre la economía en esta nueva normalidad. El escenario ha cambiado y también muchos actores, pero si nos fijamos, muchas de las cosas que necesitamos para seguir adelante, dependen de nosotros. Al final el éxito siempre son ganas y trabajo. Si seguimos este camino, siempre conseguiremos algo. Las previsiones nos dicen que solo volveremos a algo parecido a la normalidad, cuando se desarrolle de forma masiva la vacuna. pero aún falta para esto.

Queda mucho y seguro que en los próximos meses vamos a ver situaciones complicadas, tanto en las empresas, que se ven afectadas por un descenso en sus resultados, como en las familias. Nuestro país tiene una de las principales tasas de pobreza de toda la Unión Europea, una de cada cinco personas está bajo el umbral de la pobreza. Hasta que llegue la ansiada vacuna hace falta trabajar duro y luchar. Luchar por nuestro propio futuro así como por el futuro de nuestras familias.