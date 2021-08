Un médico de Gran Canaria tras intubar un paciente que no estaba vacunado: "Por favor, ayúdanos a salvar vidas

Un médico intensivista del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria, hace un llamamiento a que la población a que se vacune después de intubar a un paciente por contagiarse de la covid.

Domingo González, graba un vídeo tras comprometerse con el paciente que ingresó en la UCI por haberse contagiado de la covid y no vacunarse por miedo a los efectos secundarios que esta podría dejarle.

El médico asegura en el vídeo que prometió al paciente que iba a contar a la sociedad lo que le había ocurrido y porqué es tan necesario que la población se vacune.

Domingo González: “Hago este video para cumplir con la palabra dada a un paciente que hace pocas horas he tenido que intubar. Ingresó ayer por la covid con una enfermedad inflamatoria pulmonar, neumonía bilateral y hasta hoy pudo estar respirando con sistema de apoyo, pero hemos tenido que intubarlo, conectarlo a un ventilador y sedarlo profundamente. Antes de sedarlo me hizo prometer y me comprometí a hacer este vídeo para que se vacunen”.

Relata en el vídeo que el propio paciente le dijo que no se vacunó contra la covid por miedo y que lamentaba no haberlo hecho antes. “Él me dijo que no se había vacunado por temor, por miedo y por lo que escuchaba o leía en los medios de comunicación y las redes sociales. Lamentaba no haberlo hecho. Ahora que se ha visto enfermo y que ha tenido que llegar este momento, me pidió que transmitiera esta idea o necesidad a los que aún no se ha vacunado o a los que tengan dudas, porque él ha sido un ejemplo de lo que no se debe hacer”.

Como dato, el médico también insistía en que en estos últimos días en la UCI del Hospital habían ingresado 10 pacientes no vacunados que estaban afectados por la covid y que tenían miedo por las vacunas. “No eran negacionistas, sino estaban influenciados por la idea negacionista”.

Domingo González dice que “estamos llegando en un momento de la sociedad que no somos conscientes del daño que podemos hacer con ideas falsas. Se está jugando con la vida de las personas y su salud, posiblemente puede ser con la de ellos mismos, de sus familiares y su entorno. No todo vale”.

Concluye destacando un mensaje contundente y pide ayuda: “Por favor ayúdenos a salvar vidas”.