La mayoría de taxis furgonetas adaptados para minusválidos no cumplen con la normativa

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en Canarias, ha denunciado la situación que viven muchos usuarios que tienen problemas a la hora de usar el servicio del taxi en la isla de Gran Canaria. Muchas personas de este colectivo aseguran que están siendo discriminados debido a que los taxis que supuestamente deben ser accesibles realmente no cumplen con la normativa UNE.

Entre las medidas que debe tener un taxi adaptado para personas con movilidad reducidas están: tener una altura dentro del vehículo de al menos 140 cm, que tenga una rampa única con 30% de inclinación como mucho y que la puerta tenga una altura mínimo de 130 cm.

Miguel Ángel García, uno de los afectados, ha denunciado este hecho mediante un video en el que se ve claramente que no puede entrar dentro de un taxi supuestamente adaptado ya que no cumple con uno de los requisitos que exige la normativa.

"Los taxis en su mayoría no son accesibles"

Desde COCEMFE Canarias aseguran que las licencias para esos vehículos las conceden el ayuntamiento de cada municipio y que estas situaciones pueden darse debido a la falta de inspecciones. " Es cuestón de cumplir unas medidas. Estamos sufriendo un retroceso en materia de movilidad con los taxis, porque antes con los coches pequeños que había, nos movíamos sin ningún problema. Desde que están poniendo estas furgonetas de 9 plazas no todos cumplen la medida obligatoria como deben", añadía Miguel Ángel.

Miguel Ángel sigue insistiendo con que la normativa realmente no se cumple y nos contaba un caso personal: "Llamé a la emisora para pedir un taxi adaptado y cuando llegó un coche de 9 plazas, tenía una rampa con dos raíles, algo peligroso para mi, que voy en silla eléctrica. Volvieron a cambiarme de vehículo y resulta que llegó otro coche que tenía una altura de 1,40 cm menos en la parte donde va colocada la silla, que medía 1,30 cm. Tenía el cuello torcido, no cabía, lo puedes ver en la foto".

Después de esto, inmediatamente puso la denuncia en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y subió el video a las redes sociales para que muchas personas pudiesen ver su realidad.

Miguel Ángel García:“¿Qué están haciendo los taxis furgoneta? Pues que en la parte de los asientos, si mide 140 cm y la parte donde va la silla que debe medir 140, mide realmente 130 cm. Con lo cual, pasa la ITV, pero no lo está pasando correctamente”, concluía.

Dice que tiene 3 críticas: "Que se pasa la ITV sin cumplir con todos los requisitos, que el ayuntameinto no verifica que se cumpla la medida y otra es que algunos taxistas, no todos, aprovechan las unidades adaptadas para poner taxis de 9 plazas que lo usan solo en el aeropuerto o para los cruceros. Y luego cuando llamamos no hay taxi adaptados".

Espera que con esta denuncia ciudadana puedan realmente aumentar los controles e inspecciones de estos coches por parte de las administraciones. Insiste en que es una situación que le pasa a diario y que conoce a muchos usuarios y personas mayores que se encuentran con este mismo problema.