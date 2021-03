Más de 800 inmigrantes siguen viviendo en seis complejos turísticos de Mogán

Más de 800 inmigrantes que llegaron en patera a la costa de Gran Canaria en los últimos meses, siguen alojados en seis complejos turísticos del municipio de Mogán, a la espera de ser reubicados en centros de acogida.

Del total de los seis complejos hoteleros y extrahoteleros, tres de ellos albergan a 300 adultos y otros tres, se están utilizando para acoger a 500 menores extranjeros no acompañados. Mencey Navarro, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Mogán, ha destacado en COPE que estas personas siguen en esos espacios a la espera de ser reubicados en otros emplazamientos.

Mencey Navaro: "Quedan tres complejos si no recuerdo mal con la última información de la Delegación del Gobierno de Canarias, con alrededor de 200 o 300 adultos migrantes. Además tenemos que sumar a esta realidad los tres complejos de los menores extranjeros no acompañados, que acogen en torno de 500 menores en sus instalaciones".

LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO INCUMPLE LOS PLAZOS DEL TRASLADO

En cuanto a los plazos que tendría que haber cumplido la Delegación del Gobierno en Canarias en el traslado y reubicación de estas personas, el concejal ha destacado que se han incumplido todos de manera sistemática. La fecha límite estaba propuesta el pasado 15 de enero y todavía siguen en el municipio.

"Todos los plazos han sido incumplidos sistemáticamente por parte de la Delegación del Gobierno. Se les daba como fecha límite el pasado 15 de enero. Estamos a 3 de marzo y todavía estamos esperando a que se termine de reubicar a los inmigrantes en diferentess instalaciones. Las que ha preparado el Estado debidamente acondicionadas y rehabilitadas para acogerlos".

Mencey Navarro: "Sigue habiendo inmigrantes viviendo en los complejos turísticos. Seguiremos recibiendo novedades por parte de la Delegación y lo coordinaremos todo lo que se pueda con ellos".

EN MOGÁN NO HAY MIGRANTES DURMIENDO EN LA CALLE

Mogán no tiene conocimiento de que ahora mismo pernocten en sus calles inmigrantes que hayan sido expulsadas de los recursos alojativos turísticos de su municipio. Según Mencey Navarro tenían localizados a seis personas, pero se han ido a otros municipios ya que ellos no disponen de ningún recurso asistencial.

Mencey Navarro: "Afortunadamente teníamos localizados en torno a seis migrantes. La mayoría de ellos, cuando son expulsados de los complejos o los abandonan, suelen irse a San Bartolomé de Tirajana o a Las Palmas de Gran Canaria. Entiendo que será más fácil 'buscarse la vida' en esos lugares, porque aquí en Mogán no tienen ningún recurso asistencial. Sí lo tienen San Bartolomé de Tirajana donde está Cáritas y en Las Palmas de Gran Canaria, donde hay muchas ONG diferentes".

Concluye destacando que afortunadamente no tienen el problema que tienen otros municipios, con gente conflictiva que han abandonado los campamentos, viviendo en sus calles. "En Mogán no se queda nadie de estas personas . Digo afortunadamente, porque si se corresponde con los migrantes que protagonizan conductas disruptivas en la isla, pues evidentemente si no están en nuestro municipio, dicho sea egoístamente y con todo el respeto, pues mejor".