La madre de un menor con discapacidad pide que le dejen montar en las atracciones del parque recreativo

Esmeralda Gutiérrez es madre de Marei, un niño de 4 años con autismo e hiperactividad. Durante el fin de semana decidió llevar a su hijo al parque de atracciones Holiday World, de Maspalomas, que cuenta con atracciones para diferentes grupos de edad y, tras haber pagado su entrada y la de su hijo, se encontró con la sorpresa de que, en esta ocasión, el menor no podría montarse en ninguna atracción por una nueva normativa vigente.

En los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez, la madre insistía en que no era la primera vez que acudía al parque. “En octubre de 2019 yo acudí al parque con mi hijo, cuando ya se había reformado, y me hice fotos y vídeos que he compartido en mis redes sociales”.

Según Esmeralda, el monitor del tiovivo para niños mayores de 2 años le informó de que su hijo no podía montarse en la atracción al peligrar su seguridad. Sin embargo, la madre esperaba que se le permitiera subir con él o acompañarlo de la mano mientras el disfrutada de la atracción. “Les dije que si era por el peso podía esperar a que la atracción estuviera vacía o no subirme y solo darle la mano, pero me dijeron que no”.

La madre decidía entonces ponerse en contacto con el encargado del parque que le informaba de que no podían acceder a las atracciones por la nueva normativa adoptada. “Me dijo que lo sentía mucho, pero que no podía hacer nada”.

“Mi niño ha pagado como cualquier otro niño y tiene derecho a subirse en las atracciones”, se quejaba Esmeralda. Asimismo, esta madre ha afirmado que otras muchas madres de niños con discapacidad se han puesto en contacto con ella a través de redes sociales porque también han sufrido situaciones de discriminación en el parque de atracciones. “En el Holiday world, de inclusión nada de nada”.

“Además de los problemas que tiene mi niño, es un niño y quiere disfrutar como tal”, advierte Esperanza. Por ello, junto a otras madres se han unido en un grupo de WhatsApp, de “familias con autismo” para luchar por una mayor integración. “No se puede quedar así”.

Esperanza recalcaba que el menor se fue llorando del parque e indicándole a su madre a través de indicaciones (ya que no habla) que quería montarse en la atracción, como el resto de los niños. “Ahora cuando el resto de sus amigos o mis sobrinos vengan al parque no podremos venir porque no lo voy a dejar en un lado mirando”.