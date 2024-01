Los vecinos de La Isleta: "Hay temor por un caos circulatorio en los días grandes del Carnaval"

El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado con algo de polémica a raíz de los atascos que se desarrollaron durante la tarde noche del jueves pasado con el inicio del pregón. Este fin de semana la normalidad ha llegado a este barrio y a pesar de los eventos que se desarrollaron, los vecinos no tuvieron que sufrir largas colas por los cortes de calles.

Desde el ayuntamiento insiste en que eso ocurría de manera puntual, para que el desfile anunciador se desarrollara con normalidad. Los vecinos siguen quejándose de que nunca contaron con su opinión para poder desarrollar un plan mejor que evitara el caos circulatorio del pasado jueves.

En Herrera en COPE Canarias hemos hablado con varios vecinos. Tito, asegura que en cuanto al tráfico, "el fin de semana transcurrió con normalidad. De hecho, en los cuatro puntos críticos de la entrada al barrio, acceso de Pérez Muñoz, había seis agentes coordinando el paso de los vehículos y los peatones".

Tito sigue poniendo el foco en que a pesar de que pidieron reunirse en numerosas ocasiones con la concejala del carnaval y demás miembros encargados de estas fiestas, nunca les dieron la posibilidad de poder hacerlo y por eso hemos tenido que lamentar los atascos que vimos la semana pasada.

"Se cerraron muchas calles y pusimos en aviso al ayuntamiento que las calles se iban a estrechar aún más, pero ni caso. Ahora tememos que ocurra lo mismo el lunes de carnaval, porque se cierra el acceso a Belén María desde las cinco de la tarde y eso coincide con la actividad laboral e industrial", añade.

Tito espera que las medidas que tomen desde el ayuntamiento en este ámbito sean positivas y pide que no se dé un mensaje erróneo sobre lo que quieren los vecinos. "De cara al futuro pedirle a los responsables políticos que cuando se les ocurra decir, que todo el barrio, con 23.000 personas, están encantados con el carnaval, que no manipulen ese mensaje, porque para eso tendría que haber abierto un proceso participativo, que dura al menos 6 meses. Nosotros no estamos en contra del carnaval, lo que no nos ha gustado son las formas", concluye.

El refuerzo policial, clave para mejorar la circulación

Iván González es otro vecino del barrio. Cree que con el refuerzo policial se va a mejorar mucho más la situación en los próximos días. Además, apunta que gracias al caos circulatorio, el consistorio ha aprendido con la experiencia de cara al fin de semana. Además, ha denunciado que después de la gala de la preselección draq no había guaguas lanzaderas, por lo que hubo gente que se quedó esperando.

Es por eso, que Iván apunta que hay que seguir aprendiendo y cambiando cosas que no funcionen del dispositivo, porque se está "afectando no solo a los vecinos y vecina del barrio, sino también a la imagen del carnaval".

José María, por su parte, también ha relatado los problemas que tuvo para volver a su casa el jueves pasado. Dice que "a pesar de que el consistorio capitalino ha recalcado que ha sido algo puntual y que los cortes empezaron sobre las ocho de la tarde, eso no es del todo cierto". Cuenta que cuando intentó acceder a su garaje le fue imposible porque sobre las seis y tres minutos ya habían cortado la vía y no le dejaron circular.

"Eran las seis y tres minutos, por mucho que les pidiera que me dejaran acceder con mi DNI, me dijeron que era imposible que no podía pasar y que tenía que utilizar las vías alternativas que habían dispuesto. Creo que si hubiese un mayor refuerzo, la cosa hubiese cambiado", señala.

Una pelea generó ruidos en la madrugada del viernes a sábado

Mónica es otra vecina de La Isleta. Ella justo vive en el entorno de Belén María y cuenta que este fin de semana hubo un altercado entre varias personas, lo que generó "algo de ruido en las calles. Ocurrió sobre las dos de la mañana y aunque se disolvió rápido, tememos que en los grandes mogollones o eventos que se vayan a desarrollar esto sea lo normal".

Nosotros calculamos que esto volverá a complicarse de nuevo, porque ahora llegan los días más fuertes, por los chiringuitos y los "mogollones en Manuel Becerra. Estamos temblando porque ahora llegará lo peor, sigo creyendo que si hay una emergencia no sé qué hubiese pasado, porque el plan que tienen yo no lo veo y la información que nos dan es escasa, no sabemos cómo van a ser los cortos, no quedan reflejadas".

Audio Facebook: Carnaval LPA

Josué Íñiguez: "Si ocurre una emergencia, serán atendidos con normalidad"

Desde el consistorio capitalino aseguran que los planes de movilidad y seguridad, se irán adaptando y cambiando. Quieren que no se atasque la zona de la manera que ocurrió el pasado sábado y para ello, se van a ir reuniendo y reforzando la plantilla para que mejore la circulación de los vehículos.

El concejal de Seguridad y Emergencias del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria insiste en que si ocurre una urgencia, los vecinos y las vecinas, el barrio van a ser atendidos. "Si hay alguien que tenga un problema sanitario en La Isleta, lo lógico es que se les atiendan los servicios sanitarios del carnaval, porque se tiene en cuenta. En ningún momento se bloquearon las vías sanitarias. Una cosa es que yo, vecino, me quede atascado en un tramo de la calle La Naval y otra cosa bien distinta es que se colapsen las vías de evacuación se vean afectadas".

Josué Iñiguez dice que será a partir del día 9 de febrero cuando empiecen los eventos más grandes del carnaval. "Estamos analizando y mejorando esos dispositivos. Otro día crítico es ese lunes de carnaval, donde hay coincidencia entre los horario comercial de El Sebadal o barrio de La Isleta y con el inicio del carnaval de día. Esto viene con un estudio de movilidad previo y por lo pronto se reforzará ese plan".