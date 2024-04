Los vecinos afectados por el oleaje en Gran Canaria: "El mar sacó piedras de 100 kilos"

Los vecinos del barrio marinero San Cristóbal, en Las Palmas de Gran canaria, vivieron la peor madrugada de sus vidas. El fuerte oleaje ha dejado varias viviendas anegadas, ventanas y puertas rotas y hasta siete personas tuvieron que ser evacuadas durante la noche por seguridad.

En Herrera en COPE Gran Canaria hemos querido hablar con diferentes vecinos que nos han asegurado que pasaron mucho miedo y que ha sido una noche muy complicada para todos los vecinos del barrio, e incluso se atreven a decir que es "de las más duras que recuerdan".

En total hay alrededor de 10 casas afectadas, piedras que ha arrastrado el mar sobre el paseo marítimo y muchas familias achicando agua de sus viviendas desde primera hora. Juan Jesús Santana es el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de San Cristóbal.

Dos vecinas trasladadas al hospital insular y familias evacuadas

En COPE cuenta que a él afortunadamente no le ha ocurrido nada grave, pero sí que a los vecinos se les inundaron las viviendas, además de que las olas, con toda su fuerza, partieron ventanas y puertas.

"Para que te hagas una idea, una vecina, de más de 70 años, estuvo intentando sujetar la puerta de su casa para que el agua no entrara, pero finalmente la puerta se rompió, ella se cayó y se dio en la cabeza. Es por eso que la tuvieron que trasladar en ambulancia al hospital, además de otra mujer que también tuvo que ir al centro hospitalario porque tenía un ataque de ansiedad. Afortunadamente, ya les han dado el alta", añade.

Cuenta que desde el ayuntamiento capitalino les han avisado que tienen disponibles un colegio de la zona, y también el Martín Freire por si quieren estar ahí en el momento de la pleamar, que es durante este mediodía, para no repetir los mismos episodios que la pasada noche.

"El mar va a seguir con la misma virulencia, por ese motivo, las autoridades está tomando medidas, porque durante la madrugada lo pasamos bastante mal, porque se unen varios motivos, la construcción del muelle Reina Sofía que se ha llevado más allá y eso ha provocado que las corrientes llegan más aquí"

En su caso cuenta que no es la primera vez que esto sucede en el barrio, y que recuerda un episodio parecido en 1969. Incluso cuenta "que fue mucho peor, porque se llevó unas casas por delante y también se usó el colegio que se va a usar ahora, si no, Martín Freire, para reubicarlos y otros damnificados que fueron llevados a Tamaraceite".

"El 80 % de las casas que tienen puertas en el paseo han sido afectadas"

Felipe Alonso es otro vecino de la zona. Dice que "este oleaje le ha sorprendido, pero no tanto. Esto se veía venir, es verdad que esta vez ha coincidido con un mal tiempo, con unas mareas muy altas, de hecho ha crecido un 33 %, son unas mareas muy grandes. Esto mezclado con el mal tiempo es un cocktail bastante grande".

"El mar devolvió piedras enormes, porque hay un tramo del paseo en el que está ubicado un restaurante, en el que se utilizó material, que era para la metroguagua, para hacer unas escalinatas hacia el mar. El resto del material quedó en esa zona y el mar se lo llevó porque es un muro mal diseñado, no tiene un rompeolas, para evitar que estos episodios de rebozo ocurran", añade.

"Para que te hagas una idea, las piedras volaron, son piedras de más de 100 kilos, incluso de 200 kilos y son piedras que las trajo y las elevó el mar hasta el paseo", insiste

Felipe Alonso ha criticado que el gobierno municipal les tenga olvidados y pide que arreglen todo el paseo. "Tienen que poner un muro en condiciones, no un parcheo, incluso una barrera sumergida y varias cosas para evitar que suba tanto la marea".

Indica también que a él no le afectó porque su puerta está en un lateral de la casa. "Mi puerta está lateral, con lo cual el agua, rompió el muro, arrancó un tramo, pero no me afectó directamente, pero el 80 % de las casas que tiene la puerta en la avenida las rompió".

"A ver si las autoridades se toman en serio esto, nos declaran este barrio como zona catastrófica y toman medidas urgentes. El barrio marinero, que es un barrio histórico, está más que olvidado", concluye.

La cooperativa de pescadores tuvo mejor suerte

Domingo Suárez pertenece a la Cooperativa de Pescadores, esta mañana nos relata que afortunadamente a ellos no les ha afectado tanto ese gran oleaje, gracias a que se encuentran algo más resguardados, que el resto de las viviendas,

Cuenta que los problemas aparecieron desde las dos de la madrugada, aproximadamente que fue la pleamar; pero, ¿cómo de afectado está la cofradía?

"Dentro de lo complicado de la situación, nos ha pasado poco, porque nosotros estamos en un refugio pesquero, tenemos escolleras exteriores, y la fuerza de la mar no nos ha causado ningún daño gracias a Dios. Eso sí, cuando se rebosa tanto la marea, el mar devuelve todo y hemos recogido mucha basura, escombros, etc.", expone.

Es duro, yo no sabría decirte, pero creo que hay más de 10 viviendas afectadas. La gente en pijama achicando agua, los niños y otra gente ha tenido que ser evacuados. No quiero ser trágico, pero hablando entre nosotros, con los marineros, o hacía tiempo que habían visto un reboso como este, incluso no recuerdan algo así, pero ha sido enorme la verdad; la crecida de la mar ha sido enorme.