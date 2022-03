Los ucranianos de Canarias comienzan a pedir asilo político

El conflicto armado entre Rusia y Ucrania abre la incógnita de qué pasará con los ucranianos que están abandonado su país y que tienen muy complicado regresar, por lo que se verán obligados a pedir asilo político a países del continente europeo.

Para el portavoz de CEAR Canarias, Juan Carlos Lorenzo, la guerra es “una situación alarmante y el comienzo de una catástrofe humanitaria de proporciones importantes. Se estima que 380 mil personas están huyendo de la guerra y la ONU dice que, si se alarga el conflicto, podrían llegar a ser 4 millones. Aunque parezca algo exagerado, son previsiones reales”, explicó en COPE Gran Canaria.

Lorenzo anticipó que muchas personas procedentes de Ucrania podrían no volver a su país: “Esto ya pasó en el 2014 y dependerá de la situación en la que se encuentre cada persona. Hay muchas cuyas residencias han sido atacadas y destruidas y que tendrán difícil volver a un empleo o a tener bienestar social para garantizar sus derechos básicos”.

Asimismo, el responsable de CEAR recordó que Europa tiene la obligación de dar asilo político a las personas que lo soliciten: “Europa tiene que estar a la altura y activar medidas como la Directiva de protección temporal para grandes afluencias y movimientos masivos de personas que huyen de conflictos. España no se puede negar a dar asilo político y, junto a Italia y Portugal es el país que tiene más ucranianos”, y añadió que “hay que facilitar el acceso a un país seguro, a través de fronteras seguras con países limítrofes. La reubicación es solidaria, esa es la línea a seguir y espero que tenga la operatividad debida”.

Y reveló que su CEAR está recibiendo llamadas de personas que quieren acceder al derecho de asilo: “Ya se vive esta realidad. Hay personas que viven aquí y que tienen familiares que quieren venir o gente que está aquí de vacaciones y que se está cuestionando la posibilidad de volver a su país”.

Por otro lado, Juan Carlos Lorenzo puso el acento en la necesidad de mostrar la misma sensibilidad para cualquier persona que sufra una situación humanitaria similar: “Me gustaría que se tuviera la misma determinación que se muestra con las personas de origen ucraniano, afgano o sirio con las de origen africano, que ya se está teniendo, y no ponerlas en duda”, afirmó, si bien admitió la dificultad de que Canarias tenga la capacidad de acoger a los refugiados ucranianos: “Tenemos cerca de 1.500 ucranianos viviendo entre nosotros. La predisposicion la tenemos, otra cosa es hasta dónde podemos llegar y la capacidad de acogida que podamos tener. No podemos asumir una realidad que no sepamos gestionar con garantías”, finalizó.