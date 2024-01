Los comerciantes aseguran que en Navidad se ha recaudado más pero vendido menos

Los comerciantes de Gran Canaria muestran satisfacción por el incremento en la recaudación durante la campaña de Navidad. No obstante, animan a “leer la letra pequeña,” porque, por un lado, reconocen una subida en la recaudación, pero se lamentan de que se haya registrado menos ventas. Esta dualidad ha marcado el panorama económico de la isla durante las festividades.

El espíritu navideño llenó las calles de las zonas comerciales de la isla con una subida notable en las transacciones, impulsado por el turismo y una demanda sostenida de productos locales, sin embargo, la alegría comercial se vio moderada por la realidad de unos precios más altos, lo cual generó que el compartimiento del cliente haya sido limitar el número de artículos adquiridos.

FEDECO advierte de rebajas muy agresivas en ropa de invierno motivado por el buen tiempo que hemos tenido en Canarias

Por Herrera, en COPE Gran Canaria, pasó el presidente de la Federación de Comercio de la isla, Raju Daswani considera que “la campaña ha sido positiva,” que estuvo animada no solo por la particularidad de las fechas, también “por el buen tiempo que hemos tenido, que ha generado la llegada de muchos turistas y también isleños que aprovecharon para salir y comprar, aunque en menor medida en el año anterior.”

“Aun así, si hemos notado una subida en la recaudación y en el precio medio de gasto por persona, que es lo que realmente sostiene el sector,” asegura el presidente de FEDECO quien espera que las rebajas “continúen con el buen ritmo de ventas,” advierte que hay existe una situación contradictoria, por una parte, el buen tiempo anima las ventas, pero está generando que no se venda ropa de abrigo: “al no haber invierno, estamos viendo unos descuentos muy agresivos en ropa de invierno, porque si el comerciante no lo saca ahora, desafortunadamente se le queda en la estantería para los siguientes meses y es una pérdida importante.”

Las Pymes no pueden imitar a Carrefour cancelando la venta de algunos productos

Daswani también reconoció que las pymes no pueden tomar la misma decisión que ha llevado a cabo Carrefour a dejar de vender los productos de PepsiCo por la subida que tildan inaceptable en los productos de la compañía de alimentación, reconoce que ellos no tienen el mismo músculo que la multinacional de distribución francesa “no lo podemos hacer, dependemos muchísimo de la marca, no podemos dejar de trabajar con estos productos porque el público lo demanda y tenemos que ofrecerle una variedad para que adquieran estos artículos, de hecho, vamos en sentido contrario, necesitamos más productos para ofrecer más variedad.”

En definitiva, Gran Canaria experimenta un equilibrio entre el entusiasmo de las compras navideñas, el impacto de los precios más altos en la cantidad vendida y la adaptación de los comerciantes a las condiciones climáticas favorables durante las rebajas. La capacidad de respuesta del sector comercial es clave en un contexto donde la demanda y las condiciones del mercado evolucionan constantemente.