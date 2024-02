Loida González, la mejor docente infantil de España que recicla muebles de Ikea para enseñar

En la vanguardia de la educación infantil, los docentes están desempeñando un papel crucial al incorporar innovadoras metodologías que potencian el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños. Desde el uso de tecnología educativa hasta enfoques pedagógicos centrados en el juego y la creatividad, los educadores están transformando las aulas en espacios dinámicos y estimulantes.

La docente y directora del CEIP Lajares en La Oliva, Fuerteventura, Loida González, ha sido galardonada con el premio Educa Abanca a la mejor docente de España de 2023 en la categoría de educación infantil. González fue elegida entre diez finalistas gracias a sus métodos innovadores, ingeniosos y divertidos.

"Hay que ver el mundo desde los ojos de los pequeños"

Por Herrera en COPE Gran Canaria paso la docente que dejó muestra de su metodología que se basa en vocación, corazón y cariño, a su juicio “hay que ver el mundo desde los ojos de los pequeños”, y por ello aplica fórmulas como las artes plásticas, manualidades, el maquillaje corporal e incluso la realidad aumentada para estimular su conocimiento y formación de manera más atractiva y divertida.

Ella reconoce que se echa de menos más recursos por parte de las autoridades para llevar a cabo su metodología “los recursos que utilizamos son utilizados por mí adaptándolo a lo que necesito”, no obstante también resalta la labor de las familias “ceden material que pido y así aprendemos a jugar fomentando su psicomotricidad”. Apuesta por “tener tiempo de calidad con ellos, estar a su nivel y sobre todo divertirse”.

Incluso reciclo muebles de Ikea

Mediante proyectos colaborativos y actividades públicas, los menores cultivan sus habilidades como el pensamiento crítico, la comunicación y la resolución de problemas, una de las prácticas que utiliza la docente es jugar con material que ella misma recicla fabricando espacios “he utilizado muebles de Ikea para transformarlo en una tienda o incluso en una floristería, según la época del año también es una dulcería,” es un método casi infalible para jugar y aprender “enseñamos así matemáticas porque compran y venden”.

Reconoce que no sólo hay que adecuarse a los libros, también “hay que observar fuera del horario laboral” para saber que les interesa “salir de la zona de confort de los libros de texto que te pueden marcar una editorial e interesarse por las inquietudes que tiene el alumnado” como vehículo para despertar su interés: “es importante que la gente tenga en cuenta que tener a los niños sentados haciendo fichas no es la solución, enseñamos la vida de mañana, como hablar correctamente y todo mientras juegan”.

"Casi no puede leer el discurso por las notificaciones de felicitación que me llegaban de los padres y madres"

González ha sido finalista en 5 ocasiones y por fin este año ha podido recoger su galardón, como anécdota divertida apunta que “no pensaba ganar, sin embargo, me preparé un discurso que tenía en el móvil, el caso es que cuando empecé a leerlo, me llegaron tantas notificaciones que padres felicitándome que estaban viendo la ceremonia en directo, que casi no pude leerlo”. La docente ha querido compartir el premio con sus alumnos y alumnas y por ello les ha regalado una medallita con la foto del premio a cada uno de ellos y ellas para compartir y alegría y reconociendo la importancia que tienen sus alumnos en su premio.

El caso de Loida González, nos enseña que los docentes en educación infantil están liderando el camino hacia un futuro educativo más dinámico, inclusivo y centrado en el alumno. Su labor innovadora no solo está transformando las aulas, sino también la vida de los niños, preparándolos para ser ciudadanos activos y competentes en el mundo moderno.





