“Llevar arena o piedras de un sitio a otro, es completamente ilegal y lo saben”

Iván Monagas, es el ciudadano de Maspalomas que ha denunciado en redes las obras nocturnas que en las últimas semanas se han llevado a cabo en el entorno del Centro Comercial Oasis. Esta semana se ha reunido con los responsables de la demarcacion de Costas para trasladarles todos los datos. Institución que tiene una reunión con los responsables del consistorio sureño, para conocer su versión de los acontecimientos

Monagas ha asegurado a los micrófonos de COPE Gran Canaria que “estos días son vitales para que los concejales se reúnan y tomen medidas” y espera que “la playa vuelva a su estado natural, de carácter urgente”. Por el momento, el concejal Samuel Henríquez ha respondido que habrá que esperar a la decisión que tome Costas. Sin embargo, este ciudadano no comprende “cómo hace falta permisos para retirar algo que se ha hecho sin permiso y que se llevó a cabo en dos días”.

Monagas sospecha que “se están escondiendo” y que “el concejal está dando responsabilidades a la empresa, como que él no sabía nada”. El joven ha conspirado que “si Costas, finalmente, le da la decisión de retirar esa expansión de las colleras y vuelve a entrar el mar”, Henríquez “le echará la culpa a Costas”.

“SAMUEL HENRÍQUEZ NO QUIERE TOMAR RESPONSABILIDADES”

“No quiere tomar responsabilidades. Lo único que quiere hacer es pasar la pelota a diferentes delegaciones o empresas. Es una actitud, bajo mi criterio, muy de patio de colegio cuando él sabe qué puede hacer y lo que no. Y él sabe lo que se ha hecho aquí”, ha manifestado el denunciante. También ha aprovechado la ocasión para aclarar que, tal y como le ha expresado el concejal, “no tenemos técnicos de playa en nuestro municipio” sino que “es el de la propia empresa”.

Monagas ha explicado que, cuando se hacen obras de estas características, deben ser supervisadas por un técnico de playa. Luego, si se puede prodecer con ella, firma un permiso y, posteriormente, la empresa la ejecuta. Por tanto, el joven grancanario ha concluido que “si el técnico es de la empresa, evidentemente siempre va a tirar para su empresa. Eso no puede ser”.

Por su parte, Marco Aurelio Pérez, ex alcalde de San Bartolomé de Tiraja y actual portavoz del PP, ha calificado a las obras como “un delito ecológico”. Asimismo, ha reiterado que esas excavaciones “han roto el funcionamiento de la playa”.

Pérez ha recordado que “la escollera se autorizó en el año 2010, por parte de Costas, la cual hizo una adjudicación”. Por tanto, según el portavoz, “lo que ha sucedido es que alguien ha intervenido en esa escollera sin proyecto, sin la debida autorización y sin el debido rigor técnico”.

“Lo que tenemos que hacer ahora es, por un lado, reponer la baja de Maspalomas y, por el otro, esperar simplemente a que la naturaleza siga actuando. La naturaleza siempre es sabia y veremos que, en poco tiempo, la playa de Maspalomas recuperará su perfil si devolvemos las piedras de la baja a su posición”, ha añadido Marco Aurelio Pérez.

El ex alcalde del municipio ha admitido que no sabe quiénes son los que están dando órdenes a los tractores, pero que está seguro de que “los trabajadores que ejecutaron los trabajos no son los responsables. Esos trabajadores tienen superiores que les han dado órdenes”.

Por el momento, habrá que esperar a la reunión del próximo martes 4 de mayo para saber el veredicto que tomará la alcaldesa Conchi Narváez, junto con el concejal. En la misma línea, Marco Aurelio Pérez ha prometido trasladar este problema al Cabildo de Gran Canaria, durante el pleno de mañana viernes 30 de abril. Hasta entonces, Iván Monagas ruega que “si ven movimientos de tractores en la costa, donde están manipulando dunas y llevan ese montículo de arena a otro sitio”, lo denuncien.