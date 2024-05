Lionel vuelve a la casilla de salida para emprender una nueva batalla contra la leucemia

Decía Morgan Freeman en la película Million Dollar Baby encarnando a un boxeador retirado, Eddie Puris, que, en el boxeo todo va al revés, si quieres desplazarte hacia la izquierda, debes cargar sobre el pie derecho, para desplazarte hacia la derecha, usas el pie izquierdo. En vez de huir hacia el dolor, das un paso hacia él. Los enfermos de cáncer son como los boxeadores, el sparring es el tumor y los afectados avanzan hacia el dolor, dan un paso hacia adelante para derrotarlo, luchan como un toro salvaje

Un asalto más. El caso de Lionel Sánchez es una lucha contra la leucemia, años atrás ya le detectaron la enfermedad que logró superar, incluso organizó varias carreras en contra de la leucemia, pero en la última revisión sus esperanzas se vinieron abajo porque detectarlo nuevas células del tumor, reconoce que “está de bajona,” relata que en esta ocasión “la reacción fue más dura que la primera vez”, no obstante se aferra a su “bagaje” en la enfermedad para sobrellevarla lo mejor posible y superarla.

"Voy a salir, Me aferro a las cosas que me hacen feliz"

El joven canario de 27 años debe comenzar una nueva carrera contra el cáncer, en esta ocasión sin el objetivo de avanzar 42 kilómetros como la última vez. Ahora la prueba es diferente y desde la cama del Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín, volverá a sobrepasar la línea de meta como vencedor de una batalla que indefectiblemente debe librar.

En Herrera en COPE Gran Canaria asegura que se aferra a lo que ha visto, por su experiencia, que funciona. Habla de “mi familia, mis amigos, mi entorno, mis aficiones”. Esto es lo que realmente le impulsa a seguir batallando contra la enfermedad. Su familia “aunque me ofrecen la mejor cara, yo sé que están muy afectados”, le dice que no deje de luchar. “Yo sé que son los que más sufren, ellos intentan enviarme un mensaje positivo, me dicen que no decaiga, pero noto en sus caras que están preocupados.”

Se busca donante válido

Lionel espera un donante válido, no será fácil, ya le trasplantaron en el pasado y debe volver otra vez por este proceso. Según explica, se debe dar una coincidencia sanguínea que no es sencilla: “Son 10 dígitos y la médica debe ser totalmente compatible”. El donante debe aparecer lo antes posible, ya que el tiempo apremia: “Según me dicen los oncólogos, normalmente aparecen a los 26, 27 días”. No obstante, lleva un mes esperando y por ahora no ha llegado: “Me lo he tomado con mucha paciencia”. A la pregunta de cuando tiempo tiene para recibir una médula compatible, asegura que “entre dos a tres meses”, es un plazo aproximado, pero al ser un modelo de captación universal, espera que llegue lo antes posible.

El joven aprovecha para enviar un mensaje que considera necesario, conmina a todos a que acudan a los puntos de donación de médula, “es un simple pinchazo” y podría salvar la vida de muchas personas que como él están en una situación muy complicada. Lionel aprovecha la ocasión para recordar que en un caso como el suyo “es necesario tener esperanza, aferrarse a las cosas que le hagan sonreír y disfrutar de la vida, aprovechar los momentos al máximo y trate de vivir el presente”, también destaca que “pensar en situaciones futuras no tiene sentido”