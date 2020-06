Las imprudencias en el litoral canario, principal causa de los rescates

La confianza o seguridad de que no va a pasar nada, es la principal causa de los rescates en zonas de dificil acceso del litoral canario. Este fin de semana Proactiva Socorristas Canarias rescataron a cuatro adolescentes que habían accedido a la cueva Reina Mora (conocida también como la Cueva de los Mil Colores), en La Garita en el municipio de Telde, con el mar en mal estado.

Los cuatro jóvenes acudieron con el fin de pasar un buen rato, dejarlo inmortalizado con una fotografía y sobre todo acudir a un sitio que no todo el mundo accede. El problema llegó cuando la marea subió con fuerza y se vieron incapacitados de salir solos de ese espacio natural.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias recibió sobre las dos de la tarde una llamada de los propios jóvenes, de que no podían subir de la cueva, debido al fuerte oleaje y a que había subido la marea. Fue entonces cuándo se activaron todos los servicios de emergencia y al lugar acudieron agentes de la Policía Local y personas del servicio de cocorrismo Proactiva de La Garita y Melenera.

Vídeo Rescate de los cuatro adolescentes en la cueva Reina Mora

En esta ocasión el coordinador en Canarias, José Luis Smoris, nos contaba que "no es la primera vez que sacan a algunos de estos menores de otras cuevas o zonas de acceso peligroso. Son conocedores de lo que ocurre en la zona y no ven el riesgo, por eso no es la primera vez que los hemos tenido que rescatar. A veces cometemos imprudencias que no nos damos cuenta".

José Luis Smoris, coordinador del servicio: "Recibimos un aviso del 112 Canarias, de que habían cuatro chicos con problemas para salir de la cueva Reina Mora por el estado de la mar. Lo que hicimos fue movilizar los efectivos nuestros de la playa de La Garita y de Melenara. Nos acercamos al lugar, que ya se encontraba la Policía Local y accedimos por una serie de sendero que hay por la orilla y fuimos sacando a los chicos de uno a uno".

En cuanto a si este tipo de intervenciones son comunes en Canarias, el coordinador nos aseguraba que sí ya que hay mucha gente que "se confía, al final sube al marea, están en apuros y tenemos que intervenir."

José Luis, nos contaba que hay mucha gente, sobre todo jóvenes que les encanta arriesgar, ya que no sienten el peligro."También hay que decir que está a la orden del día el tema de los selfies, el de sacar la imagen más espectacular para subirlo a las redes, por eso se arriesgan más de lo que deberían. Nosotros siempre hacemos campaña con el lema de que 'una foto no vale una vida'.Esto es lo mismo que nos pasa con el Bufadero famoso de La Garita, la gente que va se arriesga para sacar una foto espectacular, todo esto cuando el mar no está en condiciones".

SE DEBE EVITAR COMETER IMPRUDENCIAS

El coordinador en Canarias nos contaba que hay que seguir las recomendaciones que facilitan los socorristas en las playas. "Ante todo, los ciudadanos deben seguir las recomendaciones de los socorristas que trabajan en nuestros litorales. También deben fijarse en las banderas de las playas, en la cartelería... todos aquellos sitios que veamos que no es un sitio siguro, no tenemos que arriesgarnos".

José Luis Smoris: "A pesar de que haya cartelería y demos indicaciones, los socorristas debemos estar pendientes y avisando constantemente. Eso no debería ser necesario, porque nosotros no tenemos que estar constantemente alertando, porque la persona sabe que hay peligro".