Las familias del Villa de Pitanxo anuncian querella criminal contra el patrón

Las familias de los 21 marineros muertos en el hundimiento del "Villa de Pitanxo" el pasado 15 de febrero en Terranova (Canadá) han anunciado este sábado que presentarán una querella criminal contra el patrón de ese arrastrero congelador, Juan Padín; su sobrino, Eduardo Rial, y el armador, el Grupo Nores.



Tras un encuentro en Santiago de Compostela con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la portavoz de las familias, María José de Pazo, hija de Francisco, el jefe de máquinas del malogrado barco que se dedicaba a la pesca del fletán en aguas canadienses, ha dicho a los periodistas que dan este paso ahora por creer que hay una "responsabilidad penal" en el accidente.



Los delitos que consideran que se esconden detrás del naufragio son 21 homicidios por imprudencia, otros graves contra la salud de los trabajadores, encubrimiento y falsedad documental, según ha enumerado ante los medios en una declaración posterior a la reunión que ha mantenido con el jefe del Ejecutivo gallego.



En esta tragedia, una de las mayores de la historia de la navegación española, hubo un superviviente, el ciudadano ghanés Samuel Kwesi cuya versión contradice a la de Padín y Rial.



Kwesi ha asegurado en una declaración ante la Guardia Civil en esta fase preliminar, a diferencia del testimonio del patrón del buque y de su sobrino, que el motor no se paró, como estos dicen que ocurrió, sino que las maquinillas que recogen el aparejo "dejaron de funcionar bien, tensando pero no recogiendo", lo que provocó la escora del "Villa de Pitanxo".



En un primer momento, Kwesi respaldó el relato aportado por el patrón y la armadora del pesquero pero días después cambió su testimonio, denunciando presiones, según desveló y compartió públicamente.



Juan Padín, el capitán, sostuvo en todo momento que el motor del buque "se paró a las cuatro de la madrugada" y que las condiciones meteorológicas existentes provocaron la sucesiva entrada de agua por la aleta de babor, lo que originó una cada vez mayor escora.



Fue entonces, según él, cuando dio a la tripulación la orden para que se colocaran el traje térmico de supervivencia, el chaleco salvavidas y abandonaran el buque, tras lo cual, a las 4:24 horas realizó la llamada de emergencia.



Su sobrino Eduardo Rial suscribe lo mismo.



Kwesi, sin embargo, explicó a la Guardia Civil, como trascendió en su momento de fuentes directas del caso, que el resto de la tripulación exigió "a gritos" al patrón que soltara los aparejos, pero que Padín se negó y que, ya con el buque muy ladeado y no desde un inicio, se paró el motor y se incrementó la escora de babor.



Además, frente a lo que aseguró el responsable del barco, el marinero ghanés afirma también que en ningún momento Padín dio orden de ponerse los trajes de supervivencia, aunque su sobrino y él sí los llevaban cuando fueron rescatados en Terranova.