Jerónimo Saavedra, sobre el 23F: "La historia se repite, vivimos en la ignorancia"

Jerónimo Saavedra, diputado socialista por Las Palmas en 1981 ha recordado en los micrófonos de COPE Canarias cómo se sintió al vivir encerrado en el Congreso de los Diputados el intento de Golpe de Estado hace 40 años.

Saavedra recuerda que “ese día queda marcado para siempre”. Lo recuerda como una jornada triste, penosa, lamentable, donde pasó miedo y se perdió la confianza en el país.

El expresidente de Canarias ha insistido en la necesidad de tener presente la ocurrido. Asegura que “vivimos en la ignorancia como si tal cosa” y la historia se repite “desgraciadamente”, por lo que hay que conocer lo que ha ocurrido para tener en cuenta los síntomas de lo que puede acontecer.

“Si hoy aparecen extremismos en el mundo parece que no han estudiado que hubo una Segunda Guerra Mundial, el Nacismo, el Holocausto…, el sistema educativo falla”, lamenta. Según Saavedra, los profesores tienen el deber moral de enseñar lo que ha ocurrido en la historia reciente de nuestro país, “por compromiso con la democracia”.

Asimismo, el exdiputado recuerda que hoy se celebra un acto institucional en el Congreso para rememorar este día y critica que hay diputados de fuerzas nacionalistas que han decidido no estar presentes. “A qué nivel de mala educación y de falta de conocimiento de la historia hemos llegado”, insiste, “esa gente lamentablemente está representando al Estado español”.

Saavedra lamenta no solo que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, “cuestione nuestro nivel de democracia”, sino también que “haya profesores universitarios con desconocimientos tan básicos”. “Probablemente no vivió la dictadura franquista como viví yo, sino no tendría dudas de que esto sí es una democracia”.

El expresidente cree que no va a durar toda la legislatura este grupo de Gobierno, ya que insiste en que “que los miembros de un Gobierno actúen cada uno por su lado es inadmisible”.

HIJO PREDILECTO DE GRAN CANARIA

Cuando se cumplen 40 años del intento de Golpe de Estado, El Cabildo de Gran Canaria ha acordado nombrar Hijos Predilectos de la isla al expresidente de Canarias Jerónimo Saavedra y al expresidente del Consejo Económico y Social de la comunidad autónoma, Fernando Redondo, en este último caso a título póstumo.

Saavedra ha afirmado que se trata de una “grata noticia en un día en el que recuerdo cosas no muy gratas”.

Advertía que no se considera insularista, pero se alegra porque se trata de “su isla”. “Creo que Canarias es una suma y una conciencia colectiva que hay que trabajar”.