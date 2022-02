Investigadores canarios logran reproducir pulpos en cautividad

Investigadores de los centros oceanográficos de Vigo y de Canarias del Instituto Español de Oceanografía han logrado reproducir pulpos en cautividad tras 20 años de estudios sobre el cultivo larvario de esta especie. En la actualidad, es un producto muy demandado en los mercados nacionales e internacionales. Gracias a esto se ha provocado un incremento en su pesca y en su estudio.

El objetivo del Instituto Español de Oceanografía era trabajar en ello los últimos años y seguir avanzando hasta conseguir un sistema que fuera rentable a nivel comercial. Se ha solicitado una patente y se le ha dado publicidad. Finalmente, la empresa Nueva Pescanova contactó con el equipo de Eduardo y llegaron a un acuerdo.

Eduardo Almansa, coordinador del equipo de investigación, explica en COPE Canarias que “este proyecto nace por la gran demanda productiva que tiene el pulpo en el mercado. Teníamos que buscar formas alternativas para producir esta especie. Buscamos que sea sostenible, en la medida de lo posible, y buscar también el bienestar del animal”.

Además, añade que “no es posible mantener los mismos hábitos de consumo a medida que la población sigue creciendo, por ello es esencial buscar nuevas alternativas de producción que sean sostenibles y garanticen el bienestar animal”.

En este estudio la fase larvaria era la más complicado. Los problemas que había con las larvas era que fallecían de manera instantánea, ya que no se daban con los protocolos de cultivo y alimentación correctos. Nos cuenta este investigador que “las larvas no duraban más de 40 días porque morían todas y no daban con el protocolo alimenticio para el animal. Conseguimos finalmente lo que buscábamos, seguimos avanzando y diseñamos un cultivo que fuese rentable”.

El pulpo tiene un ciclo de vida muy corto, pero su potencial de crecimiento lo convierte en una especie idónea para su cultivo y desarrollo en cautividad. “En realidad solo viven 1 año o año y medio y crecen muy rápido: un 3% al día de incremento. En realidad,la hembra cuando se reproduce, deja de comer, se pas aun mes cuidando los hueves y después muere por inanición. El macho lo mismo, al año deja de comer y se muere”.

Eduardo Almansa: “Hay intentos de estudiar porqué dejan de comer, pero no sabemos. Dese cuenta que el pulpo sale de 1 miligramos que pesa la larva y en un año y medio pesan hasta 5 kilos, si no paran de crecer pues imagínese”.

Este investigador nos cuenta que la “hembra puede poner entre 300.000 y 400.000 huevos de media. El huevo sale todo, pero son larvas muy pequeñas y prácticamente la inmensa mayoría muere, en el medio salvaje. Se calcula que viven y lleguen a juvenil 1 entre 25.000. Las poblaciones varían mucho, pero se mantienen estables si no se someten a la sobrepesca o contaminación.”

Los cálculos aproximados de esas puestas de huevos son que sobrevivan alrededor de 20. “Son cálculos aproximados de pulpos que nacen en el mar, ya que muchos otros son atacados por depredadores o por otros pulpos”.

En cuanto a los pulpos que pueden nacer en cautiverio, nos cuenta Eduardo Almansa “que, en cautividad, al no haber depredadores, puede tener más éxito y puede incrementarse en un 5% su crecimiento por las condiciones. El problema es que no es barato cultivar todos estos animales en cautividad, pero con una pequeña parte de cultivo de larvas tendrían suficiente para esa explotación comercial”.

La contaminación oceánica y la sobrepesca son dos grandes inconvenientes para la escasez de la reproducción del pulpo. Para competir ante ellas, el equipo del Instituto Español de Oceanografía ha logrado un hito científico internacional para su institución, contribuyendo a la explotación comercial de esta especie tan demandada por los mercados en la actualidad.