El instituto diocesano Santa Isabel de Hungría presenta 'la onda que nos une'

En el archipiélago canario, la apuesta por la educación ha sido siempre un pilar fundamental para el desarrollo integral de la comunidad. En este contexto, los proyectos educativos han adquirido una relevancia insoslayable, no solo por su contribución al aprendizaje académico, sino también por su capacidad para abrir las puertas al conocimiento de personalidades destacadas que han dejado una huella imborrable en las Islas Canarias y más allá de sus fronteras.

Estos proyectos, que van desde programas extracurriculares hasta colaboraciones interinstitucionales, desempeñan un papel crucial al proporcionar a los estudiantes la oportunidad de explorar la historia, la cultura y las contribuciones de figuras influyentes en diversos ámbitos.

Oferta educativa

Herrera en COPE Gran Canaria se ha desplazado al Instituto Diocesano, Santa Isabel de Hungría donde se visibiliza proyectos y programas que tienen por objetivo visibilizar y poner en valor la necesidad e importancia para los alumnos conocer la singularidad y los valores de la identidad canaria a través de diferentes personalidades que han sido referentes en diferentes ámbitos de la vida social, económica, política, cultural etc.

La directora del instituto, Fátima Pérez, destacó el bachillerato concertado en el que se ofertan tres modalidades diferentes; el tecnológico, el de humanidades y el general “la oferta es amplia e invito a que se acerquen para conocer estos programas” destaca la importancia del bachillerato como fuente de conocimiento “nunca es una pérdida de tiempo hacer un bachillerato, es una llave que nos abre muchas puertas y lo que tenemos claro es que jamás nos la cierra.”

Pérez también recalcó los diferentes programas del instituto: “Tenemos de primero a cuarto de la ESO, con alumnado muy variado, porque comenzamos en este barrio con la inclusión como factor importante de la adquisición de conocimiento y que esta se haga independientemente de cada uno de nosotros.”

La onda que nos Une

Uno de los factores diferenciales a otros centros educativos es un proyecto llamado 'La onda que nos une' la finalidad es que el alumno aprenda a comunicarse “sabemos lo difícil que es que un alumno realice una presentación oral,” y utilizan la radio como herramienta transversal formativa “que aprenda a investigar así como desarrollar sus conocimientos,” considera que la radio es “una herramienta educativa muy completa porque abarca todas las materias y desarrolla toda la competencia que deseamos para la persona en el futuro.·

Fátima Pérez: “Se nota cuando un alumno accede a esta herramienta porque descubrimos al ser humano que hay detrás del alumno que hay ahí y que no se desvela hasta que le ofrece este escenario y ellos mismos también descubren sus potencialidades.” Todos son ventajas porque se expone al alumno en una posición de responsabilidad e incluso de presión para que saque lo mejor que tiene y se consigue: “el que no descubre ese talento tecnológico para redactar o manejar equipos técnicos, descubren que realmente puede hacer cosas que pensaban que no podían hacer y esto es la herramienta fundamental que te ofrece la radio”.

La radio como transmisión de conocimiento

Además, la radio no solo transmite conocimiento, sino que también promueve valores fundamentales como la tolerancia, el respeto, la diversidad y la inclusión. Los programas educativos pueden abordar temas sociales y culturales relevantes, sensibilizando a la audiencia sobre cuestiones como la igualdad de género, los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la promoción de la paz.



En resumen, la radio se erige como un elemento educativo de gran importancia por su accesibilidad, versatilidad y capacidad para fomentar el aprendizaje, la imaginación y los valores fundamentales. En un mundo cada vez más digitalizado, la radio sigue siendo una voz poderosa que trasciende fronteras y conecta a las comunidades a través del conocimiento y la educación.