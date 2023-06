Hasta dos años de demora para iniciar un trámite de valoración de discapacidad en Las Palmas

Intersindical Canaria ha denunciado este martes la "crítica situación" de escasez de personal y de precarización del servicio en el Centro Base de Valoración de la Discapacidad del Gobierno de Canarias, en una situación de la que responsabilizan al equipo saliente de la Consejería de Derechos Sociales.



La delegada sindical Yolanda Cívico ha explicado que la falta de personal está generando una sobrecarga de trabajo para los empleados, lo cual se traduce en listas de espera que no disminuyen y una calidad de servicio "deficiente".



Actualmente, el Centro Base cuenta con poco más de 50 trabajadores, cifra insuficiente para atender la demanda existente, a juicio de esta portavoz de Intersindical, que cree que se necesitaría duplicar o, incluso, triplicar el personal para hacer frente a las necesidades de los usuarios.



La situación afecta a personas con diversas discapacidades, tanto sensoriales como físicas y auditivas. Cívico ha resaltado que los menores son especialmente vulnerables, ya que la falta de atención adecuada en edades tempranas puede repercutir a largo plazo.



La delegada ha señalado que sus protestas y reclamaciones sobre esta situación no obtienen respuesta por parte de la administración y ha denunciado que algunos trabajadores han sufrido acoso laboral y se encuentran de baja.



Ante la falta de soluciones, Intersindical Canaria solicita una reunión con el nuevo responsable del Centro Base de Valoración de Discapacidad, para trabajar conjuntamente en una planificación adecuada y evaluar las acciones llevadas a cabo hasta el momento.



Y, en caso de no obtener respuestas satisfactorias, no descartan emprender acciones legales, ha advertido Cívico.



Esta portavoz sindical ha hecho hincapié en que la lista de espera ha alcanzado los dos años, lo cual evidencia la gravedad del problema.



Cívico ha precisado que la situación actual no difiere mucho de años anteriores, pero la presión sobre los empleados "se ha intensificado" debido a la falta de claridad en las instrucciones y la ausencia de sustituciones ante bajas y jubilaciones.