Gran Canaria pide cautela para decretar el cambio de nivel de alerta por covid

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha llamado a "extremar las precauciones" y "tener cautela" en Gran Canaria ante un posible cambio de nivel de alerta en la lucha anticovid para la isla.



Aunque el deseo general es bajar de nivel, el presidente ha considerado que "no nos la debemos jugar", porque los números de casos de covid en la isla siguen aumentando.



Tras los periodos de relajación como Semana Santa, ha recordado Morales, los indicadores "tienden a aumentar" por lo que hay que ser "especialmente precavidos.



El presidente se ha declarado favorable "a mantener un tiempo más este nivel y de esta forma la situación".



Desde el Cabildo mantienen "el sentimiento de no ir por delante y en todo caso, pautar medidas de cautela" porque, ha dicho, "la experiencia nos recuerda el aumento de casos de Navidades" a pesar del "llamamiento a la población de protegernos, que no se hizo bien porque los indicadores aumentaron de forma preocupante".



Según ha advertido, "así puede ser también en Semana Santa si no se extreman las precauciones".