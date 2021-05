Gran Canaria baja al nivel 2 de alerta, pero continúan los botellones en las playas

En la tarde del viernes, unidades de distrito de la Policía Local, en Las Palmas de Gran Canaria, tuvieron que intervenir en una concentración de varios grupos de jovenes que se encontraban bebiendo y sin hacer uso de la mascarilla obligatoria en la pasarela de la playa de Las Alcaravaneras.

Se da la circunstancia de que este es uno de los puntos de la costa de la capital grancanaria donde los jovenes acostumbran a reunirse. En los meses de verano de 2020, el Ayuntamiento cerró al tránsito de ciudadanos este espacio por la acumulación de personas que presentaba a diario.

Recientemente en los micrófonos de COPE Gran Canaria, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, destacó que el consistorio tiene previsto volver a implementar una serie de normas para las playas, con el objetivo de que, con el esperado aumento de su uso a consecuencia del mejor tiempo, esto no suponga un foco de contagio del covid.

Gran Canaria está ya en el nivel 2 de alerta ante el coronavirus por su buena evolución epidemiológica. Este viernes la isla sumaba 54 nuevos casos con 21.601 casos acumulados, de los que 984 están activos, 251 han muerto y 20.366 recibieron el alta médica.

Unidades de Distrito ?? intervienen con varios grupos de jóvenes en la pasarela de la playa de las Alcaravaneras por no hacer uso de la mascarilla ?? y por consumo de bebidas alcohólicas. #TenFundamento #AsíNo pic.twitter.com/Ou0V2g1bNs

Posteriormente otros usuarios de Twitter comentaban el tuit de la Policía, destacando otros lugares en donde se suelen producir concentraciones de jovenes.

Qué pasa en la plaza del Pilar que no se cumple nada. Y Las Canteras que ya no se puede caminar por la orilla porque nadie lleva mascarilla por la arena caminando. Ciudad sin ley y los que cumplimos encerrados porque no podemos ni pasear tranquilos