Gran Canaria acude a Londres en busca de un turista que gaste más en el destino

Un año más, Turismo de Gran Canaria estará presente en la World Travel Market de Londres, cita de referencia del mercado británico que se celebra esta próxima semana, entre el 6 y el 8 de noviembre, en el barrio de ascendencia isleña de Canary Wharf.

El presidente insular, Antonio Morales, y el consejero de Turismo del Cabildo, Carlos Álamo, lideran la comitiva grancanaria, con una treintena de reuniones en la agenda, en un año que se presenta como histórico tanto en volumen como en facturación.

Hoy en Herrera en COPE Canarias hemos hablado con ambos que han resaltado que “nunca antes habían tenido tantos turistas británicos como ahora. La idea es consolidar este buen momento, y los actuales niveles de gasto y facturación, a pesar de las dificultades de la economía del Reino Unido, y darle continuidad en el tiempo con nuevos acuerdos”.

Entre los datos que manejan desde el Patronato de Turismo de Gran Canaria, los datos de llegada apuntan a un ejercicio de registros históricos. Entre enero y septiembre de este año, 692.871 pasajeros británicos aterrizaron en el aeropuerto de Gran Canaria, lo que implica un aumento del 16,9% en la comparativa interanual y se acerca a la cifra acumulada de todo el año 2022.

Es por eso, que si continúa con esta tendencia, se estima que antes de finalizar el mes de noviembre ya se habrán superado los registros de entrada del pasado ejercicio y el resultados final se encontraría, incluso, por encima del techo histórico de este mercado, establecido en el año 2017, con la presencia de 889.886 turistas.



Entre otras cifras, el gasto medio del cliente británico en Gran Canaria ha ascendido hasta situarse en una media de 1.348,9 euros por persona, con aumento del gasto en la estancia de un 14%, y por día, de un 11%. Mientras, la estancia del británico es de 8,5 días.

El consejero de Turismo de Gran Canaria, apuntaba que están muy "contentos por acudir a esta feria, ya que cuando empezamos el año teníamos muchísimas dudas sobre la crisis económica que generaba dudas en relación con este mercado. Hay que destacar que los británicos son muy fieles a Canarias y con Gran Canaria también muy bien. Datos récord, a punto de superar los récords históricos que fue en el 2017 y venimos con ese objetivo".

Carlos Álamo: "Queremos saber cómo van esas reservas, testar qué dicen los turoperadores, y ver cómo irá el verano de este 2024. Estamos muy contentos porque hemos comprobado que es un turista que no renuncia a sus vacaciones, tenemos buena conectividad y ha aumentado su gasto en el destino".

Antonio Morales ha expuesto que acuden a la World Travel Market con el objetivo de seguir atrayendo a “este turismo porque el turista británico ocupa un lugar fundamental en nuestra isla, ya que su primer destino es Gran Canaria. La previsión es que superemos el dato del 2017, al igual que el mercado alemán y nórdico.

“Sí que es verdad que no nos visita un turista joven, pero sí tenemos consolidado la clase media que genera más gasto en la isla, que valora mucho más el destino y que se quedan más tiempo. Que el turista se mueva por la isla y busque otro tipo de experiencia es lo que queremos. Queremos un turismo que busca pasarlo bien, que eligen un lugar tranquilo y con seguridad”, añade.

Antonio Morales: "Sumar turistas no es una garantía de éxito"

Sobre las declaraciones de la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias sobre los datos récord que podríamos tener este año con 16 millones de turistas, el presidente insular considera que “cada vez hay un mayor consenso que sumar turistas no es garantía de éxitos. Sumar turistas no es garantía de éxito. Sumar turistas puede hacer que lleguemos en un momento de inflexión para las islas o el medio ambiente. Todavía no hemos llegado a los 4 millones y medio que llegamos en 2019, aunque estamos a punto. La realidad es que ha aumentado la facturación y el gasto, eso se ha conseguido con menos turistas”.

Antonio Morales: “En Gran Canaria el gasto del turistas es mayor que cualquier otra isla del archipiélago, así como la estancia media es mayor que el resto de Canarias y eso es lo que nos debe preocupar, no el número de turistas”.

“La garantía del éxito no es sumar. Sí que puedes orientar tus políticas de atracción. El turistas británico en Gran Canaria, frente a otros destinos, es un turista de clase media, que busca la tranquilidad, que viene a descansar y que valora la sostenibilidad. Es ahí las campañas de captación deben ir encaminados a eso, porque a mí me preocuparía que cualquier destino se convirtiera en un Magaluf”, destaca en los micrófonos COPE Canarias.

El presidente insular también considera que el turista que nos visita busca experiencia y alaba la oferta gastronómica que tenemos en la isla. "La gastronomía es un factor determinante y lo avalan, la encuentras. Convertirse en una gastronomía puntera está suponiendo un gran atractivo para la isla.

Antonio Morales: "También está pasando con lo deportivo, los conciertos, los festivales de ópera... Son elementos atractivos, diversos... que contribuye a atraer a más público y mayor turismo. Es un turismo de poder adquisitivo, que viene a respetar la isla y que no viene a invadirla. Esto genera un turismo diversificado y de calidad".

Ampliar destinos con Gran Canaria "Estamos muy interesados en el mercado chino-europeo y el de Estados Unidos"

Carlos Álamo, el consejero de Turismo, también ha expuesto que el fin de estas ferias es seguir atrayendo a más turistas y más mercados. Considera que hay que seguir trabajando "en la diversificación de otros mercados"

"Sí que es verdad que en el 2022, fue un año bueno con el mercado holandés, la idea es seguir reactivando otros mercado, como el nórdico y el alemán, y esperamos que eso se vaya ampliando. Este el trabajo que se ha venido realizando ya tiene resultados. Esperamos que con la llegada del invierno, el mercado nórdico y alemán se sigan reactivando y esperando que con nuestra temporada alta, sean muchos", destaca.

El consejero insiste en que hay que depender menos de la turoperación y que "afortunadamente hay más canales para poder adaptar el viaje a lo que el turista quiera o demande. "Hay que seguir trabajando, la diversificación del mercado, depender menos de los turoperadores si es posible, ya que a través de los canales que hay, es fácil cambiar y sin duda seguir trabajando".

Concluye destacando que el objetivo ahora es buscar otro mercados y que "están muy interesados en el mercado chino-europeo y el de Estados Unidos. Vamos a intentar atraer a este mercado estadounidense, atraerlos, y buscando fórmulas para ponérselo lo más rápido posible".