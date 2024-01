Foro por la Isleta pide contraprestaciones para apoyar el Carnaval en el barrio

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria continúa creando controversia que se ha alimentado con la intención de denunciar las fiestas por parte de un grupo de vecinos. El Pacto Vecinal advierte que “siendo el lugar la tercera opción del consistorio, han ido tan deprisa que no han contado con los vecinos, no ha habido consenso, y por ello muchos se sienten desplazados y debido a la falta de información han decidido llevarlo a los tribunales".

Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó el portavoz de Foro por La Isleta, que ha decidido romper el silencio de la asociación para advertir que “pedirán una contraprestación al ayuntamiento para mostrarse favorable a las fiestas”, no obstante, Félix Alonso remarca que el próximo lunes se celebrará una junta directiva para conocer la decisión de los miembros y “tener una opción clara,” una reunión que llega tarde porque se llevará a cabo a tan solo dos días para el comienzo del Carnaval, justifica esta tardanza, asegurando que “es una situación muy delicada y no queríamos precipitarnos, tenemos que valorarla, discutirla y no salir de forma visceral sin tener todas las opiniones al respecto.”

El lunes tomaremos una decisión

Independiente de la decisión que se tome en la reunión del próximo lunes, Alonso ha reconocido la falta de consenso y comunicación, advirtiendo que la situación del barrio no es la mejor para acoger las fiestas: “no ha habido participación ciudadana y se monta todo este tinglado en una situación caótica en el barrio con una especulación feroz en vivienda, con un problema grave de circulación motivado por las obras de la Metroguagua.”

Precisamente en la zona continúan trabajando operarios para finalizar a tiempo las obras de la Metroguagua y tener todo el espacio abierto sin complicaciones urbanísticas, al portavoz del foro le llama la atención la velocidad con la que se está trabajando, apunta que antes la obra “estaba abandonada” con el consiguiente menoscabo para los viandantes y empresarios de la zona que se quejan de que el retraso de las actuaciones está generando una merma en sus ventas, y “ahora les han entrado las prisas, hay operarios trabajando de 7 de la mañana a 10 de la noche.”

Pediremos una contraprestación

El Foro todavía no se ha pronunciado, pero reclama una contraprestación para apoyar las fiestas, reconoce Alonso que hay asuntos vitales para el barrio que han sido abandonados por las autoridades, apunta a la reforma del Canarias 50 “nos lo han robado porque no puede ser de uso exclusivo para la inmigración”, el edificio de Racsa, el foro siempre ha reclamado al ayuntamiento que lo adquiera “y dotarlo para el barrio”, y una posición clara en contra del taller de megayates en el barrio, “hay informes de Salud Pública que no aconsejan su construcción y no lo queremos aquí”, además también pide mejorar la movilidad y las aceras, más vigilancia y más zonas verdes.”

Alonso se muestra muy contundente cuando advierte a los responsables municipales que “la isleta se ha convertido en el trastero de la ciudad”, y espera que, a parir ahora, el ayuntamiento atienda todas las demandas de los vecinos del barrio", ha sentenciado.