El fondo marino de Agaete, el gran desconocido de Gran Canaria

El norte de Gran Canaria sigue guardando rincones inexplorados que se suman en una gran belleza. Sobre todo, en lo que tiene que ver con el fondo marino. Esta zona de la isla es la gran desconocida y la que guarda una gran diversidad de flora y fauna marina.

Miles de buceadores escogen cada año un lugar del norte para explorar y descubrir. Es el caso de Miguel Álvarez, que ha querido establecer también su negocio en esta parte de la isla.

En los micrófonos de COPE nos ha relatado “lo maravilloso que es poder descubrir nuevos rincones del mar que rodea la costa de Agaete”.

Miguel Álvarez asegura que “podemos encontrar de todo y se esconden muchas sorpresas. Muchas partes de esta zona está inexplorada. Nuestro trabajo es ese, descubrir eso, explorar la zona y dar a conocer el patrimonio escondido que hay en el fondo de esta parte de la isla.

El empresario del centro de buceo asegura “la zona está muy inexplorada porque es difícil el acceso, no hay embarcaciones que se dediquen a eso aquí, los únicos que lo tienen somos nosotros. El norte es muy vivo, todas las corrientes vienen del norte al sur, entonces es una parte que a veces toda esa viveza del mar es un límite”.

Miguel Álvarez asegura que la zona tiene encanto ya el mar tiene mucha potencia y es de difícil acceso. “Hace que tenga mucha vida, muchos nutrientes, pero también hay que saber jugar con la vertiente en la que uno se mete, por eso no todo el mundo sabe acceder”.

Álvarez: “Por otro lado, la costa es muy escarpada y entonces no permite el acceso directo de la playa, que en Canarias estas inmersiones que son muy comunes aquí, se llaman de infantería, y es un límite en sí del propio medios”.

Según nos comentaba el empresario e instructor, “en toda esta parte de la isla, hace muchos años toda esta zona estaba emergida, por lo tanto, no había grandes profundidades. Si costeamos mucho, seguramente tengamos la rompiente de la ola y la tenemos que evitar eso en el buceo. Pero si nos alejamos vamos a a tener mucha profundidad”.

MONTARON EL NEGOCIO DEL BUCEO EN AGAETE POR LA DIVERSIDAD DE LA ZONA

Miguel Álvarez asegura que “lo que más le ha sorprendido es que a pesar de que la idea parecía bastante complicado, decidimos montar aquí el negocio porque nos salíamos mucho de lo que hacían otros compañeros del negocio”.

“Yo siempre sentí que Agaete era un poco el sur del norte, de alguna manera. Sentía que el pueblo tenía muchísima potencia y que iba a pegar un boom de desarrollo interesante. Sobre todo, de un turismo más volcado al eco-turismo, a un turista que desea más disfrutar con una calidad que con una cantidad, que no le importe que le cueste un euro más o menos, sino que quiera calidad en el servicio. Me parecía que era un sitio que conjugaba tierra y mar perfectamente”, aseveró.

“EL BUCEO LO PUEDE PRACTICAR CUALQUIER PERSONA”

Este instructor de buceo asegura que lo puede practicar cualquier persona, solo hay que tener ganas y saber por dónde ir con seguridad. Relata en COPE que hay una creencia de que el buceo no está al alcance de todo el mundo.

En nuestros micrófonos hace hincapié en que esa idea desaparezca, “ya que el gran enemigo del buceo es el desconocimiento”

“El buceo lo puede practicar cualquier persona. Justo delante (en el muelle viejo de Agaete), hay una zona acotada de olas. El gran enemigo del buceo es el desconocimiento, no es una actividad peligrosa, ni de riesgo, pero es muy desconocida”.

Concluye destacando que justo delante tenemos una zona protegida, una zona que se llaman aguas confinadas, que de verdad la cumplen. Lo que nos permite es eso, dar a conocer que no es una actividad peligrosa. De alguna manera es mismo que cuando un niño tiene miedo porque la habitación está oscura, lo que hay que hacer es eso, encender la luz y abrir los armarios y explicarlos de que no hay que temer nada, precisamente el buceo tiene mucho que ver. No es peligroso”.