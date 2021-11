Fiestas de Halloween en discotecas de Gran Canaria: “Era un desmadre”

Este fin de semana se celebraba la internacional fiesta de Halloween y debido a la mejora en la cifra de contagios en Canarias las medidas impuestas por las autoridades sanitarias permitían el acceso a los locales de ocio nocturno, aunque con restricciones. Unas restricciones que parecen no haberse cumplido en todos los establecimientos.

Imágenes de jóvenes aglomerados, bailando, sin mascarillas se compartían tras la fiesta en redes sociales. En el Centro Comercial Plaza, en el sur de Gran Canaria, se celebraban fiestas donde los jóvenes podían bailar, sin control de aforo y donde no se requería la mascarilla.

Antonio Márquez, vicepresidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas de Gran Canaria, ha asegurado que la responsabilidad de estos actos no es de los empresarios que tratan de hacer cumplir las normas, sino de los clientes que no responden ante sus peticiones de mantener la mascarilla y quedarse sentados en torno a las mesas.

“Es muy difícil convencer o intentar controlar a la gente cuando en la calle hacen lo que quieren. Nosotros somos de los sectores más estrictos ahora mismo”.

Sin embargo, uno de los jóvenes que acudía al Centro Comercial Plaza en la noche del domingo 31 de octubre no estaba de acuerdo con estas declaraciones. “No había ni control de aforo ni nada, parece que lo único que interesa es hacer caja. Era un desmadre”.

Mario (nombre ficticio) decidió irse del lugar al observar las aglomeraciones que se producían desde el exterior de los locales. “Ni medidas ni nada. Te venden mucho de que sin reserva no puedes entrar, pero cuando llegas ves otra perspectiva: gente piel con piel bailando y los efectivos de seguridad no dicen nada. No es como te lo venden”.

Otros jóvenes que acudieron a fiestas en discotecas del entorno insisten en que el único requisito que se les imponía era colocarse la mascarilla para entrar y salir del local, así como para acudir a los baños. Sin embargo, durante la fiesta podían quitársela para beber e, incluso, bailar, a pesar de que esto no está contemplado entre las acciones permitidas en las normas sanitarias.