Familias de niños con autismo en Gran Canaria: "No hay plazas para ellos en un campus de verano"

Llega la época estival y las familias con niños con autismo se encuentran con varios problemas para conseguir plaza en un campamento de verano y poder así conciliar la vida laboral con la familiar.

La Asociación Asgerger TEA Islas Canarias (ASPERCAN), ha afirmado a COPE Gran Canaria, que la isla no cuenta con campamentos específicos para niños con autismo. La vicepresidenta, Elisabeth Machín, lamenta de que se trata de un problema persistente que llega cada verano: “siempre ha afectado al colectivo autista. En verano las familias buscan la conciliación y se encuentran con verdaderas dificultades porque no hay ni personal, ni campamentos específicos para estos menores”.

La principal traba de estas familias a la hora de solicitar plazas es la falta de personal especializado. La vicepresidenta reconoce que en ocasiones, ante la desesperación de encontrar plazas, “las familias no son del todo sinceras, porque no cuentan en la solicitud del campus todas las necesidades que tienen los menores, para que no les pongan problemas para entrar”.

Elisabeth Machín cree que la solución pasa por aumentar el personal formado en necesidades especiales, al igual que lo hacen muchos colegios, ya que podrían dedicarse exclusivamente a ellos, además de integrarlos con el resto de compañeros que acudan al campus de verano.

A pesar de la escasez de estos recursos, la vicepresidenta reconoce que hay pequeñas iniciativas privadas que sí intentan adaptarse. “Ellos tienen una forma de entender el mundo diferente. Tienen dificultades para la comida para relacionarse, pero con un apoyo que esté presente durante su educación, pueden conseguir grandes logros”, añade.

El consistorio capitalino asegura que sí hay campamentos para niños con autismo

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aseguran que "todos los alumnos que estén escolarizados en colegios públicos de Infantil, incluidos los que están en Aulas en Clave, tienen acceso a los campus de verano que organiza la Concejalía de Educación".

También señalan que "se aceptan a niños y niñas con autismo y con otras discapacidades en los campus de verano de la concejalía de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria a través del IMD".