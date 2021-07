El experto en covid de la OMS José Gilberto Moreno asegura que la erradicación del virus se logrará en años

El experto en covid por la Organización Mundial de la Salud, José Gilberto Moreno, asegura que habrá un antes y después de la Covid, en una entrevista en La Mañana de COPE Gran Canaria, asegura que “hay que aprender a convivir con el virus, el coronavirus se va a quedar y por tanto con toda seguridad nuestra vida no será igual antes que después de la aparición de la enfermedad, no habrá una erradicación total y algunas medidas restrictivas se van a mantener.”

El experto asegura que todavía queda mucho para superar el virus y que la OMS decrete el final de la pandemia: “la situación de países de África, Asia y Sudamérica es muy compleja, África sólo tiene al 5% de la población vacunada y hasta que no se logre una inmunidad planetaria amplia, por encima del 70% no se dará por vencido al virus y para ello quedan un par de años”.

Con la agresivo que es el virus y lo proclive que es para el contagio, no es extraño que la covid siga circulando por el planeta, según Moreno, “este riesgo existe, los flujos migratorios y de movilidad que se producen en el siglo XXI, da lugar que la enfermedad se siga moviendo y al tener variantes más contagiosas, que incluso superan la inmunidad de la vacuna, habrá que seguir con las medidas de seguridad, pero también vigilando las posibles mutaciones para actualizar las vacunas”.

Preguntado sobre si la cercanía de Canarias con el continente africano podría generar que la región tenga propensión a contagios permanentes aún con la gran mayoría de la población vacunada, Moreno se muestra rotundo y asegura que no, “la incidencia del efecto migratorio es prácticamente existente, no habiendo interacción social, no existiendo convivencia y sobre todo al entrar en el sistema sanitario de protección, la enfermedad se detecta con anterioridad a la entrada en la esfera cotidiana y entrarán en la cobertura vacunal“.

Moreno también reconoce que el pronunciamiento del Tribunal Supremo no admitiendo el toque de queda en Canarias deja al archipiélago sin una herramienta fundamental para evitar la expansión del coronavirus: “Sin ninguna duda, las tasas de incidencia se está produciendo en la población que no está vacunada y en aquellos vacunados, en los que están haciendo más uso de las aglomeraciones y el ocio nocturno, de la interacción social donde no se producen medidas y sin duda alguna ha sido un error desde el punto de vista sanitario”.