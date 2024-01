El director de cine Armando Ravelo ha hablado en Herrera en COPE Gran Canaria después de que este fin de semana varias actrices asegurasen haber sido víctimas de abuso sexual y psicológico. La primera de todas ellas, Koset Quintana, que en redes sociales denunció cómo Ravelo le había incitado a tener sexo, cuando la creadora contaba con tan solo 15 años de edad. A consecuencia de este primer testimonio, otras artistas como Marta Viera, Laura Perdomo, Nati Vera o Sigrid Ojel, aseguraban haber vivido situaciones similares.

Ravelo señalaba que está intentando asumir las consecuencias de todo y gestionándolo. Explicaba que la situación con Koset Quintana sucedió hace doce años, precisando que nunca tuvo sexo con ella. Según la versión del director, creyó que Quintana tenía 20 años y que estaba bromeando cuando le señalaba que realmente tenía 15: “Por eso le dije un par de bromas e insinuaciones sexuales”. Comentarios que paró en el momento que constató que, efectivamente, se hallaba ante una menor de edad.

Ravelo no quita gravedad a lo ocurrido asegurando que es una manera totalmente inadecuada de relacionarse con las mujeres: “Es un problema de adicción, de conductas inapropiadas, pero no implica violación o cosas mayores. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta", señalaba. Reconoce que esta clase de comportamientos los hace una persona desequilibrada y que no está bien.

Desde CIMA queremos mostrar nuestro apoyo a todas las mujeres que sufren acoso. Como mujeres profesionales nos preocupa especialmente el miedo de las víctimas a denunciar hechos ocurridos en el cine y el audiovisual. pic.twitter.com/XfzVyVw8K8 — CIMA - Asociación de Mujeres Cineastas (@CIMAcineastas) January 26, 2024

Comprende las críticas del sector y asegura que deja el mundo del cine

El director asegura que buscó ayuda, yendo a terapia y su relación con las mujeres ha cambiado. Cree que el sector audiovisual debería reaccionar como lo está haciendo, “con máxima repulsa hacia estos hechos, apartándome, condenándolo y haciendo que asuma sus consecuencias”. Por esta razón, Ravelo señalaba que es comprensible que se le retiren la subvenciones que le han dado, añadiendo que se retiraba del mundo del cine. “Yo ya estoy muerto, no voy a hacer cine en Canarias, lo sé, lo asumo y lo merezco”, señalaba en COPE. Ravelo señalaba también que su familia está destrozada por los acontecimientos.

Desde la Red Feminista de Gran Canaria condenan lo sucedido. Después de escuchar la entrevista con el director, su portavoz, Patricia González, aseguraba que “un buen profesional nunca va a tener este tipo de actitudes. Entendemos que él tenga que velar por su bien y por su familia, pero mejor que hubiera pensado antes en esas actrices, que son realmente las víctimas y también tienen sus familias”.

El Gobierno de Canarias se posiciona junto a las denunciantes de abusos

En esa misma línea se han pronunciado desde el Gobierno de Canarias. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, aseguraba que condenan cualquier conducta, expresión o verbal que atente contra la dignidad de las mujeres, expresando “su total apoyo” a la artista que ha denunciado los hechos, así como a todas las actrices que se han sumado a esta denuncia, expresando públicamente diversas actitudes vejatorias o abuso de poder por parte de Ravelo.

Candelaria Delgado aseguraba que “este gobierno condenará siempre cualquier abuso o acoso que, desde el machismo, pueda expresar un hombre en el sector que sea y pone a disposición de estas personas todos los recursos para atender a las mujeres víctimas de la violencia de género del Instituto Canario de Igualdad”.

“No todo vale”, señalaba la consejera, animando a todas las personas que han sido víctimas a que lo denuncien y, en el caso de que este caso llegue a los tribunales, se aclaren los hechos. Por otra parte, recordaba que las subvenciones otorgadas por el Gobierno canario se conceden "conforme a la más estricta legalidad”. Esto último sobre las ayudas que Ravelo había recibido en la producción de los proyectos que asumió durante su carrera audiovisual.