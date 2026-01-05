Detenida una mujer tras hallarse un feto en los baños de un hospital de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido este domingo a una mujer después de que se hallara un feto en los baños de un complejo hospitalario de Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agregan que aún se está en la fase de investigación para esclarecer lo que ha ocurrido.

Los hechos habrían tenido lugar cuando el vigilante de seguridad avisó de que habían localizado un bulto en uno de los baños que resultó ser un feto ensangrentado y envuelto en papel higiénico.

Hasta el lugar acudieron entonces los agentes de la Policía Nacional, quienes pudieron identificar y detener a una mujer que permanece custodiada en el hospital mientras los efectivos continúan con las pesquisas.