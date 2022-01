El Defensor del Paciente califica de ilegal la situación de las urgencias del hospital Insular

La presidenta de la asociación del Defensor del Paciente, Carmen López ha calificado de ilegal la situación en las urgencias del centro hospitalario Insular de Gran Canaria, en declaraciones a Cope Gran Canaria, López ha remarcado que “la falta de personal evita que los enfermos pasen a una cama, están horas y horas en un pasillo que no cumple los requisitos que dice la ley.”

Flores considera que la “confidencialidad y la intimidad viene siendo devastada y violada constantemente”, a su juicio la falta de personal está generando esta situación porque “en las plantas no hay suficiente personal,” y esto genera que un paciente “no se puedan subir a una cama.”

Para Carmen Flores, la pandemia no tiene nada que ver con la situación de desbordamiento del hospital porque, apunta, la gran mayoría de pacientes que se agolpan en los pasillos del servicio de urgencias, “no están aquejados por la enfermedad”.

Reconoce que las urgencias de toda España está colápsala por la influencia de pacientes covid, pero resalta que la situación en el hospital Insular es excepcional.

La presidenta de la plataforma también desmiente que la sanidad española sea la mejor del mundo, asegura que la pandemia ha demostrado que no tenemos la mejor sanidad del planeta: “creíamos que teníamos la mejor sanidad del mundo y se ha descubierto que no, esto era una utopía, el sistema es muy bueno, pero al sistema no se le aporta la cantidad de inversión que necesita ni se completa con los médicos y el personal sanitario que en un número importante hace falta en Canarias.”

Para Flores, quien debe dar una solución a este problema, es el Gobierno de Canarias que “debe contratar a más personal para que las personas que están en el servicio de urgencia puedan pasar a planta.”