Críticas por la reducción de horario de los conciertos y las barras en la noche de Reyes

La tradicional noche de Reyes en Las Palmas de Gran Canaria, siempre ha sido una fiesta que se ha celebrado en las calles de Triana. Durante muchos años, los ciudadanos de la capital grancanaria quedan en los locales de restauración para comer y pasar un día agradable rodeado de sus amigos o seres queridos. Desde hace ya varios años el ayuntamiento además organizaba conciertos para dinamizar aún más la zona y los comercios abren pasada la madrugada para los rezagados que tienen que hacer las últimas compras antes de que lleguen los magos de Oriente Medio.

Además, de los conciertos, los locales de restauración de la zona instalaban unas barras fuera de sus establecimientos y ofrecían bebida y comida a quienes quisieran. El año pasado el horario era hasta las tres de la madrugada, algo que para algunos vecinos de la zona les parecía excesivo, por el ruido que se generaba en la calle. De hecho, los conciertos se alargaban también hasta ese horario para cerrar las fiestas navideñas.

Conciertos y ambiente en la calle durante la Noche de Reyes. Tony Hernández/LPA Cultura





Este año, no va a ser eso posible, ya que el consistorio capitalino ha dado permiso tanto a las barras de los establecimientos hasta la una de la madrugada y a las 0:30 horas a los grupos que participan en el evento musical. Una situación que ya está suscitando críticas, no solo en los vecinos de la zona, sino también en el representante de la Asociación de Empresarios Zona Triana.

En Herrera en COPE Gran Canaria hemos hablado con el presidente, Carlos Bethencourt. Quien ha asegurado que esta noticia le deja una sensación “un poco agridulce, ya que, por un lado, han podido sacar a licitación y a concurso la noche de Reyes con actividades que van a ser dinámicas y entretenidas. Pero por otro estamos preocupados porque unas 16 personas se han empeñado en cargarse los eventos de la zona”.

“Son 16 personas que se han empeñado en cargarse los eventos de la zona Triana. No solo me refiero a la noche de Reyes, sino también otros eventos. Las Palmas de Gran Canaria tiene una carestía de ocio nocturno impresionante. Esta zona de lunes a jueves un auténtico muerto, porque no hay vida en las calles. Además, somos un destino turístico y con este tipo de actuaciones, lo estamos convirtiendo en un sitio que va a coger fama de ser uno de los destinos más muermo de toda España”, añade

El presidente de la Zona Triana, indignado, asegura que se trata de dos familias, las “que no quieren que se celebre estos actos. Este año, de nuevo, han presentado un escrito, denunciado al ayuntamiento de manera preventiva por los derechos fundamentales al descanso, por un acto que se hace un día al año y congrega a miles de personas”.

Cuenta que en su opinión toda esta situación que se está generando es “un despropósito. Estamos hablando con el ayuntamiento y nuestros servicios jurídicos para poder plantarles cara a una situación que creemos injusta e intolerable. Y que lo único que va a hacer esto es redundar en cargarse la noche de Triana, los carnavales, la fiesta de la cerveza y la capital va a ser conocida como una ciudad sin ocio".

Incluso señala que se ha creado una asociación recientemente llamada 'Enamórate de Triana', en la que han respaldado una noche como la de la víspera de los Reyes. “Lo que no se puede es respaldar la denuncia de dos familias que se atribuyen la representación de toda la ciudadanía con el claro objetivo de acabar con un evento que lleva 30 años celebrándose. Es una denuncia que me parece exagerada”.

Concluye destacando que a pesar de esta denuncia preventiva, la noche de Reyes en Triana no peligra, y que el año que viene harán más conciertos y tendrán una iluminación mucho más potente. “Vamos a tener tres escenarios, más el concierto de Non Trubada y vamos a hacer una noche de Reyes espectacular; siempre con el respeto y el descanso, porque también yo soy vecino y convivo en este espacio, y lo haremos atendiendo a todas las necesidades”.