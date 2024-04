La crítica de un politólogo canario a Sánchez: "Debe hacerse cargo del estado emocional del país"

En un movimiento que ha sorprendido a muchos, Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno español, ha anunciado su decisión de seguir al frente del ejecutivo. Esta determinación llega en un momento crucial para España.

El anuncio se produce tras semanas de especulaciones y tensiones en el interior del partido socialista, así como de presiones externas de diversos sectores, culpando a su mujer Begoña Gómez de tráfico de influencias. Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó el politólogo Rafael Álvarez Gil, quien aseguró que la decisión de Sánchez no cumple su vaticinio: “Sánchez tenía una clave personal, pero no política, ha gastado un cartucho sin necesidad porque este tipo de decisiones se podría tomar en privado, incluso buscando una excusa para suspender la agenda”.

La decisión de Sánchez, no ha dejado indiferente a nadie y más allá de opiniones a favor o en contra, lo que no tiene discusión es que el partido ha entrado en una nueva fas. A juicio de Álvarez Gil, “esta película debe tener una segunda parte, no puede agotarse en la declaración institucional de esta mañana en la Moncloa, porque de lo contrario la situación será similar a la de días anteriores”.

Pedro Sánchez ata a la legislatura y cierra la puerta a liderar las instituciones europeas

Álvarez Gil cree que la decisión de Sánchez le cierra la puerta a dos cuestiones fundamentales. La primera, la sucesión: “Independientemente que hubiese agotado la legislatura o no, ahora que se está tramitando la ley de amnistía, Carles Puigdemont hubiese aprobado una posible sesión de investidura”. Y la segunda, en clave Europea: el politólogo considera que con los comicios europeos en junio y la renovación de las instituciones, Sánchez, “en su condición de líder de los socialistas europeos y gracias a sus buenas relaciones personales con la presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen y el Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, hubiese aspirado al puesto que desease”. A juicio del politólogo “este bote salvavidas se cierra porque se ata a la legislatura”.

La decisión de Sánchez no está exenta de desafíos. Se enfrenta a una oposición política fragmentada y a la creciente presión de movimientos independentistas en Cataluña, además de la recuperación económica del país tras la pandemia, la presión migratoria hacia Canarias, que son asuntos urgentes que requieren atención inmediata. Álvarez Gil reconoce que la política hoy “cada vez es más emocional, algo que no ocurría en el 81 con Adolfo Suárez”, pero a su juicio la gran pregunta es cómo va a plasmar esta ofensiva. Según su criterio, la decisión de Sánchez no quedará sin consecuencias: “Debe afrontar materias legislativas con más ahínco e ir más allá”.

“El presidente debe hacerse cargo del estado emocional de la sociedad y no la sociedad debe hacerse cargo del estado emocional del presidente”

En cuanto a la reflexión de cinco días de Pedro Sánchez, opina que “el presidente del gobierno debe hacerse cargo del estado emocional de la sociedad y no la sociedad debe hacerse cargo del estado emocional del presidente, no es un trabajador al uso, no es un oficinista”. Finalmente, con su decisión, Pedro Sánchez, se embarca en un nuevo capítulo en la historia política de España, el camino está marcado por dificultades y oportunidades y su capacidad para superarlo, determinará el futuro del país.