Cristina Ponce: “Los pacientes necesitan la televisión gratis, los días se les hacen eternos"

Cristina Ponce, enfermera de la planta de oncología y nefrología del Hospital Doctor Negrín en Gran Canaria ha utilizado las redes sociales para mandar una petición que le están trasladando los pacientes con los que trabaja: la gratuidad de las televisiones de los hospitales mientras dure la cuarentena.

Ella asegura que, en este momento en el que se ha prohibido las visitas a todos los pacientes –salvo a los pediátricos y a los que se encuentran en cuidados paliativos-, a los ingresados se les pasa el tiempo muy despacio porque no tienen entretenimiento.

Los precios de la televisión en este hospital son un día 5€, dos días 10€, tres días 14€, cinco días 23€ y una semana 30€. Una cantidad que en estos momentos muchos ingresados no pueden pagar porque no disponen de ese dinero o porque no pueden recibir la visita de sus familiares para que les hagan llegar dicha cantidad.

Además, tampoco tienen la autorización para salir de la planta a recargar la tarjeta que debe hacerse en el departamento de Administración. “Ni los pacientes ni los trabajadores podemos desplazarnos de unas plantas a otras y el recargo de la tarjeta de la tele no puede hacerse vía telemática, por lo que es prácticamente imposible que puedan verla”.

En la planta de oncología y nefrología hay en torno a 14 personas, cada una en una habitación, ya que para el cumplimiento de las medidas preventivas se ha colocado a cada paciente en una habitación –siempre que sea posible por el número de ingresos-.

“Mi idea era que el mensaje llegara al encargado de la televisión o, en su defecto, a algún organismo competente que tenga la autoridad de decir a la empresa que libere las teles durante el estado de alarma”, confesaba.

El mensaje que ella publicaba es el siguiente:

“Buenas noches. Soy Cristina Ponce, enfermera de la planta de oncología y nefrología del Hospital Dr. Negrín. Desde ayer 15 de marzo las visitas están prohibidas (salvo en pacientes muy deteriorados), por lo que casi todos están solos, sin dinero y/o sin posibilidad de recargar la tarjeta de la tele, pues no se les permite salir de la planta. Los días, además de tristes por la soledad, se les hacen eteeernos y aburridos. ¿Me echas una mano para intentar conseguir tele gratis mientras dure la alerta? Un millón de gracias de antemano”.

Cristina Ponce afirma que solo unos pocos son los “afortunados que cuentan con una radio o saben leer y pueden entretenerse escuchando o leyendo un libro. El resto ni siquiera pueden hablar con nadie, ya que salvo el personal del hospital están todo el día solos”.

Aun así, muchos le comentan que no saben si estarían mejor fuera del hospital, ya que está desconcertados y preocupados por el estado de alarma. “Están resignados por tanta noticia de tener que estar confinados, aunque en el hospital están muy aburridos”.

La enfermera destacaba que “están los pobres mirando para la pared mañana, tarde y noche”. Ella asegura que la televisión les ayudaría a pasar las horas de una forma más entretenida.

Cristina Ponce espera que el mensaje llegue a la empresa concesionaria cuanto antes y deje gratis este servicio “al menos durante el tiempo que dure esta situación extraordinaria”.