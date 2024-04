La costa norte de Gran Canaria será la más afectada con la subida del nivel del mar

Estos últimos días en COPE Canarias hemos hablado sobre los daños que han causado el gran oleaje a las zonas costeras de Canarias. Entre los factores, que han causado esos grandes desperfectos está el crecimiento del nivel del mar.

Es por eso que hemos querido hablarlo con un experto para saber qué tipo de actuaciones debemos llevar a cabo para evitar que la situación vaya a más y podamos proteger esas zonas que son más sensibles.

Aridane González, experto e investigador del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de Gran Canaria ha indicado en COPE Gran Canaria que “todos los estudios han demostrado que el aumento del nivel del mar es una realidad, y de hecho en la última época se ha incrementado ese aumento por el incremento tan rápido de las temperaturas”.

No es muy partidario de achacar el cambio climático al episodio que vivimos el miércoles en las costas de Canarias con ese gran oleaje que dejó más de 130 viviendas afectadas. Sí que expone por su parte que “con el aumento del nivel del mar, si se conjuga con eventos de pleamar y un fenómeno meteorológicos adversos, esto claramente va a afectar a las infraestructuras”.

“De hecho, el estudio, PIMA Costa, a través del GRAFCAN, ya lo dice: si tenemos eventos extremos que se repiten cada 5, 100 o 500 años y si le aumentamos el nivel del mar, la vulnerabilidad es mucho más alta en las zonas costeras. De hecho, el barrio marinero de San Cristóbal, ya se veía en el mapa que este impacto podría ocurrir con temporales que se ven que son extremos”, añade.

¿Se volverá a repetir este episodio de grandes olas?

Aridane González señala que evidentemente estos episodios se van a volver a repetir, aunque todavía no pueden precisar fechas concretas. “Se volverá a repetir, porque ya ha habido fenómenos costeros muy intensos registrados durante la historia, y al aumentar progresivamente el mar cada año, esto es normal que ocurra”.

En su opinión, debemos empezar a pensar en la adaptación del cambio climático. Cree que "para poder disminuir esa vulneración de las zonas, es importante estudiar, analizar y precisar qué zonas son inundables y vulnerables de las ciudades, para poder disminuir los efectos. Además, ha insistido en la necesidad de crear una agencia del cambio climático y que se agilicen los procesos administrativos para acoger obras”.

Estamos viviendo un fenómeno costero con inundaciones en zonas inundables que la ciencia ya había avisado. Canarias necesita una Agencia de Cambio Climático lo antes posible! Así será más fácil actuar en adaptación!!!! — Aridane G. González (@AridaneGGlez) April 10, 2024

En cuanto a las medidas que hay que tomar, dice Aridane González, "algunas zonas llevaran unas actuaciones más agresivas, como la instalación de escolleras o levantar avenidas y la creación de piscinas en zonas inundables para esa subida del mar. También siendo más drásticos, habrá que desplazar viviendas de lugares. ¿Por qué? Porque hay zonas que no podemos amortiguar".

Este experto apunta que cada localización tendrá una actuación diferente, que no se puede generalizar, porque la realidad de cada isla o municipio es distinta. "Son actuaciones que dependen mucho de cada localización, porque no se puede hacer una solución para todos por igual, hay que valorarlo y estudiarlo uno por uno. No se puede hacer una valoración por una sola localización, ya que hay muchas posibilidades. Para poder hacer estas obras, necesitamos procesos administrativos bastante rápidos, cosa que ahora no ocurre".

Gran Canaria tiene varios puntos que son “zonas vulnerables”

Según este experto, la isla de Gran Canaria tiene varios puntos con zonas vulnerables o susceptibles de serlo. “Hay zonas vulnerables, como el barrio de San Cristóbal, La Avenida marítima y Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, la zona de Arinaga en Agüimes,San Felipe, San Andrés en Arucas y la de Playa del inglés en San Bartolomé de Tirajana, que tienen muy poca pendiente y eso preocupa”.

De hecho, lo que más "debe preocupar es el norte de Gran Canaria, ya que ahí hay poco margen para actuar, tendrá que actuar el cabildo insular y realizar cambios en la ordenación del territorio".

"Ahí hay poco margen y vemos que las casas están muy metidas en el frente litoral. Cuando hay temporales muy fuertes, les generan daños muy severos. La subida del nivel del mar progresiva les va a generar problemas, porque de aquí al final de siglo tendrán que tener actuaciones bastante drásticas", señala.

Concluye destacando que “tiene que tener una solidaridad climática, porque no podemos expulsar a la gente, sino ayudarlos, ya que la lucha contra el cambio climático no puede ser desplazamientos, individualidad, debe haber solidaridad para adaptarnos todos”.