Correos afronta un colapso navideño que amenaza la llegada de paquetes y cartas

La campaña de Navidad ha provocado un colapso en Correos, con un retraso acumulado en la paquetería y la práctica paralización del correo ordinario. Así lo ha explicado Alexis Socorro, secretario de la sección sindical de Correos en la provincia de Las Palmas, en una entrevista en Herrera en COPE Gran Canaria, donde ha detallado los problemas derivados de una [{contratación

Colapso en la paquetería

Según Socorro, el volumen de paquetes llega a multiplicarse por cinco o seis en estas fechas. Las zonas más afectadas por el colapso son las de mayor volumen de envíos, como el sureste de Gran Canaria (Cruz de Arinaga, Vecindario), Arrecife, Puerto del Rosario y barrios de Las Palmas de Gran Canaria como Tamanaco, Las Rehoyas o Schamann.

Uno de los principales problemas es la falta de personal. Socorro denuncia que la contratación para la campaña ha sido "tarde y mal", lo que ha obligado a muchos carteros a repartir en dos barrios a la vez. "Hay muchos compañeros que llevan meses teniendo que repartir dos barrios, o sea, hace su trabajo y el de otro que no está", ha lamentado. Esta sobrecarga de trabajo ha generado un enorme malestar entre la plantilla.

La gente está muy estresada, los compañeros están a punto de estallar"" Alexis Socorro, secretario de la sección provincial de Correos en Las Palmas

El correo ordinario, la otra víctima

El gran perjudicado es el correo ordinario, que según Socorro "está parado" para priorizar la paquetería. Esta situación provoca que notificaciones importantes, como citaciones judiciales, recibos con recargo o las cartas para los viajes del Imserso, lleguen fuera de plazo, con los graves perjuicios que ello conlleva para los ciudadanos.

Ha pasado que se ha retrasado tanto esa carta, que se le puede echar la la culpa a la cartera, lo que tú quieras, pero es que realmente tú vas por los centros de trabajo y ves los los casilleros llenos", ha señalado Socorro, quien asegura que esta situación no es nueva. En algunos lugares, el retraso es extremo.

Hay sitios donde no se reparte el correo ni cada tres semanas"" Alexis Socorro, secretario de la sección provincial de Correos en Las Palmas

Colapso en Correos

La aduana y el futuro del servicio postal

En Canarias, a los problemas de gestión se suma la barrera de la aduana, que paraliza muchos envíos y para la que se necesitaría un refuerzo de plantilla. Socorro también ha mencionado cómo la competencia, con empresas como Ecoscooting y CTT, está asumiendo gran parte de los envíos de gigantes asiáticos como AliExpress.

Finalmente, Socorro ha recordado el caso de Dinamarca, que este 30 de diciembre reparte su última carta a domicilio, abandonando el servicio postal universal. Ante este panorama, pide "paciencia y un poco de empatía con los compañeros que no tienen la culpa", ya que se encuentran totalmente desbordados.