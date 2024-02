Conmoción en Mogán tras el fallecimiento de un vecino con discapacidad: "Se podría haber evitado"

Vecinos de Playa de Mogán, en el sur de Gran Canaria, se concentraron el pasado miércoles en una protesta espontánea y a través de las redes sociales para exigir justicia por la muerte de Pedro Jesús Jiménez Rivero, conocido como Pedro Ulla. Este queridísimo vecino con discapacidad intelectual se quedó en muerte clínica después de dos semanas luchando por su vida en el Hospital Insular de Gran Canaria.

El fallecimiento cogió por sorpresa a muchos de los residentes de este municipio sureño, sobre todo porque hay dos versiones de lo ocurrido: tuvo un accidente cayéndose por las escaleras y también se presume que la muerte fue consecuencia de una presunta agresión, por parte de su sobrino.

La concentración fue tanto un acto de demanda de justicia como un homenaje a Pedro Ulla, quien era muy querido en la comunidad. La protesta contó con la participación de numerosos vecinos, quienes expresaron su cariño hacia el fallecido y su familia.

En Herrera en COPE Gran Canaria hemos hablado con una vecina de Playa de Mogán, quien ha destacado que Pedro era muy conocido, con mucha carisma y una personalidad única que "ha dejado una huella en nuestra localidad".

Fabiola Cabrera relata en nuestros micrófonos que están muy apenados por esta pérdida y que no entienden muy bien qué es lo que ha pasado. Dice que hay gente que piensa que todo ha sido fruto de un accidente, mientras que hay otros que sí que opinan que “el sobrino ha tenido algo que ver. Será la justicia la que lo determine”.

Cuenta que la relación entre sobrino y tío era buena, que se adoraban y ambos tenían devoción el uno por el otro. “Lo que pasa que en los últimos años, el sobrino estaba arrebatado y ha tenido varios altercados con miembros de su familia, vecinos, etc. Yo creo que si hubiese buscado ayuda antes, esto todo se podría haber evitado, porque no se puede estar todos los días así de agresivo”.

“Lo que se está hablando es que el sobrino de Pedro le dio una paliza, aunque le corresponde a la justicia decidir qué es lo que ha pasado, porque nosotros no somos la justicia. Lo que no entendemos cómo alguien puede haberle pegado a alguien con discapacidad y teniendo todos esos problemas”.”, añade.

Esta vecina cuenta también que semanas atrás “Pedro había aparecido con un ojo morado, pero nunca dijo nada de su sobrino, ni cómo se lo había hecho. Él siempre defendía a su cuñado, pero la deducción de la gente era que le había pegado su sobrino. Lo que decían era: este cabrón ya le pegó. El si se caía te lo decía, pero no era de caída”.

“Yo jamás pensé que esto podía suceder, este trágico final de Pedro. No sabemos si finalmente fue una caída, según testimonios que han testificado, o que le dieron un golpe mal dado. Yo no puedo asegurar lo que fue, hasta que las pruebas lo indiquen y salga a la luz”, expone.

Asegura que no hay indicios ni saben a ciencia cierta que fue el sobrino quien le pegó, porque son habladurías de los vecinos. Sobre si era conflictivo o no, cuenta que no lo veía como tal, pero que su carácter había cambiado y que se había vuelto más agresivo en estos últimos años. “Ha tenido varias trifulcas cada vez que salía de su casa; por eso el barrio estaba asustado en muchos momentos para ver contra quién se enfrentaba”.

Concluye destacando que “la teoría de las escaleras, eso no se lo come nadie, esas escaleras, si se cae por ahí, no sube, y además su cuerpo estaba encima de la azotea. Lo de caerse por las escaleras no tiene ni pies ni cabeza”.

Un juzgado de Gran Canaria reconduce una investigación por lesiones hacia un homicidio en Mogán

El Juzgado de Instrucción Número 3 de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ha transformado las diligencias incoadas por lesiones ante una presunta agresión a un vecino de Mogán el 14 de enero y las ha reconducido hacia un presunto delito de homicidio tras tener conocimiento oficial de la muerte reciente de la víctima, días después de ser agredido.

Por ello, el presunto autor de los hechos pasará a disposición judicial en los próximos días para que el juez le tome declaración, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Será entonces cuando la autoridad judicial adopte una decisión respecto de su situación personal y los cargos por lo que se le investiga.