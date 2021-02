Con asma, calima, pandemia y sin fiesta: el colmo de un martes de Carnaval

Este festivo de martes de Carnaval para muchos suele significar el pistoletazo de salida de la fiesta más importante para Las Palmas de Gran Canaria. Una celebración que arraiga una tradición de 45 años y que, por primera vez y por la pandemia del coronavirus, ha tenido que suspender todos sus actos presenciales.

Algunos de los más carnavaleros han mandado mensajes al 610 10 80 05, teléfono que COPE Gran Canaria pone a disposición de los oyentes para que expresen sus dudas, quejas y sentimientos. En este caso, mensajes de nostalgia y lamento ante no poder salir a la calle en este festivo de Carnaval.

Uno de ellos, Carlos, ha contado que “es una pena vivir un día como este así”. Y es que, no solo porque la ciudad no acoge la fiesta multitudinaria, sino también por la calima que, durante estos días, ha llegado hasta Canarias y para quedarse hasta el fin de semana. “La ciudad está triste, vacía y encima con este día de calima horroroso que no nos invita a salir a la calle”.

Este carnavalero que, además es asmático, ha decidido quedarse en casa y cumplir con todas las recomendaciones sanitarias, ya que además del coronavirus se aqueja de irritación en los ojos, sequedad en nariz y boca y síntomas de asfixia si realiza esfuerzos ante el polvo en suspensión que cubre las islas.

Naila es otra amante de las carnestolendas que vive este festivo con nostalgia. Asegura que “es complicado que llegue la fiesta del Carnaval y no sacar mi cesta e ir colocando los disfraces en el orden en el que me lo voy a poner”.

Para los que, como ella, “en vez de sangre llevamos purpurina en las venas”, este mes de febrero faltan las ansias por contar los días para que lleguen las galas, la piel de gallina por la cabalgata con las decenas de carrozas o la emoción al escuchar, después de un año, la canción del Carnaval.

Sin embargo, los carnavaleros de Gran Canaria recuerdan que hay que ser consciente de la situación que está atravesando el mundo en estos momentos con el coronavirus. “Es mejor perder un año de Carnaval que salir a la calle y que todo sea más devastador”.

Naila advertía que “solo queda tirar para adelante y poner los ojos y la purpurina en 2022”.