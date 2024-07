La comparsa Lianceiros indignada con el trato de Carnaval: "Este Carnaval solo da malas noticias"

A medida que la incertidumbre sobre la ubicación del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025 sigue en el aire, una nueva sombra se cierne sobre la celebración. Las comparsas Lianceiros y Kisamba, dos de los grupos más emblemáticos y queridos del Carnaval, podrían no participar en la próxima edición debido a sanciones impuestas por el Ayuntamiento.

Lianceiros, con 18 años de historia en el Carnaval, y Kisamba, que ha sido un pilar fundamental del evento durante 25 años y es reconocida como una de las comparsas más importantes de Canarias, se enfrentan a sanciones cuyo origen no ha sido completamente aclarado por las autoridades municipales. La noticia ha generado una mezcla de sorpresa, indignación y tristeza entre los amantes del Carnaval.

La sanción no ha sido notificada a las comparsas

“A día de hoy sí, participaremos en el Carnaval de 2025, porque todavía no hemos recibido ningún documento, oficial”, asegura el presidente, José Julio Armas, quien desvelaba que todo comenzó cuando pidieron las actas del concurso de este año y no se las dieron, “a día de hoy no las tenemos porque no las han publicado,” remarca. Reconoce que tras la negativa de entregar las actas, ellos gritaron tongo, lo que sentó muy mal a la dirección y por ello decidieron sancionarlo.

Armas critica al director artístico del Carnaval, Josué Quevedo al que acusa de “no dar la cara, está en las galas más importantes; Drag Queen, ordena y manda, pero nada más porque ni siquiera nos ha protegido, “apunta el presidente de la comparsa quien desvela que el miércoles pasado asistieron a una reunión con los grupos del Carnaval “pero nos echaron de muy malas formas por haber solicitado una vez más las actas”.

"El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria solo da problemas"

La posible ausencia de Lianceiros y Kisamba afecta al Carnaval capitalino que, si finalmente llega la sanción, se queda sin dos de sus comparsas más señeras e icónicas de la capital, esto indigna y mucho a Arencibia quien se muestra un defensor del Carnaval, pero se lamenta de que “El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria solo da malas noticias últimamente. Primero, la incertidumbre sobre el lugar, y ahora esto. Parece que cada día se añade un nuevo problema, somos Fiesta de Interés Turístico Internacional y solo da malas noticias”