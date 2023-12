¿Cómo ha entrado a Gran Canaria el mosquito 'Aedes aegypti'?

Salud Pública ha detectado cuatro focos de larvas del mosquito Aedes aegypti en el barrio de Piletas, en Las Palmas de Gran Canaria, después de una denuncia ciudadana. Este mosquito es el “primo hermano del conocido como mosquito Tigre, porque prácticamente son iguales, solo se diferencia en el color y el tipo de manchas”.

En Herrera en COPE Gran Canaria hemos querido poner voz a esta problemática y conocer todo lo relacionado con este animal, que no solo es molesto, sino que puede transmitir enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue o el zika.

Manuel Herrera, técnico de Salud Pública del Gobierno de Canarias que coordina las labores de trabajo en Piletas, ha confirmado en nuestros micrófonos que han encontrado cuatro focos, tres en interior en las viviendas y una en el exterior. Por eso están yendo casa por casa para erradicarlo por completo.

También apunta que el Aedes aegypti vive dentro de las casas, tiene un vuelo muy corto. “En exterior no vuela de 100 metros, pero cuando entra en una casa, no sale nunca porque pone larvas, tiene a personas a las que picar y además tiene agua para reproducirse. Es importantísimo que los ciudadanos sepan que ese mosquito está y que vive dentro de las casas”.

Cuenta que este tipo de mosquito crece en el agua, por lo tanto, si no hay agua, no crecerá. De hecho, puede criar larvas “en un tapón de una garrafa que tengamos en casa, lo que uno de sus sitios son preferidos son los tubos de aire acondicionado o los platos que ponemos debajo de las macetas, y cuando riegas se estanca el agua. Esta es la forma que tiene de reproducirse”.

Dice que “cualquier punto de acumulación de agua o charco puede servir de criadero, por lo que es muy importante que lo erradiquen cuando antes para que no sea capaz de expandirse por más zonas de la isla”.

DOS VÍAS DE ENTRADA CONFIRMADAS, UNA TERCERA AÚN POR DETERMINAR

Pero, ¿cómo han entrado a las islas? El técnico de Salud Pública ha confirmado dos tipos de entrada, aunque todavía hay un tercero que está en fase de análisis del ADN que nos expondrá como entró.

Manuel Herrera cuenta que todos los casos que han registrado sobre la aparición de este mosquito ha sido en las épocas de cruceros: de octubre a abril. “Entran por los cruceros desde Madeira, y siempre los detectamos en la misma fecha. También con la importación de plantas exóticas, como por ejemplo, en las orquídeas, que vienen en forma de huevo y aquí explosionan cuando las regamos”.

“No me quiero adelantar, pero posiblemente, algún vecino haya comprado un tipo de planta con huevas y que ha explosionado”, añade.

Fotografía: R. Gato Armas/Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí)

SU APARICIÓN ES UN RIESGO PARA LA SALUD PERO LO ESTÁN ERRADICANDO

Según el técnico de Salud Pública, la aparición de este mosquito supone un riesgo para la salud, porque son vectores de propagación de enfermedades zoonoticas, tales como el Dengue o el Zica.

“Sin embargo, hay que aclarar que para que esto suceda, es necesaria la presencia tanto de las enfermedades como del mosquito, y actualmente estos patógenos no se encuentran en Canarias. Por ello, y para evitar males mayores, se está tratando de erradicar al organismo vector”, señala.

En cuanto a la erradicación, dice Manuel Herrera que están haciéndolo de tres maneras: con la ayuda del ayuntamiento, gracias a Salud Pública y al Instituto de Enfermedades Tropicales.

“En el caso del consistorio capitalino están fumigando todos los sistemas de saneamiento, todas las alcantarillas, están desglosando las plantas para evitar que tengan refugio y limpieza de plantas. Los inspectores de Salud Pública están yendo casa por casa buscando esos puntos de cría para que no afecte a la población y el Instituto de Enfermedades Tropicales están poniendo trampas para evitar que pasen a otros lugares de la isla”, insiste.

Concluye destacando que todas estas acciones se están llevando a cabo para evitar que se trasladen a otros lugares y pone un ejemplo: “Si el mosquito se cuela en tu coche, se mueven con nosotros y podrían poner larvas en otro municipio de la isla”.

Es por eso que Salud Pública cree que es muy importante erradicarlos y para ello también juega un papel importante la colaboración ciudadana, que son los que avisan de la presencia de los mosquitos.