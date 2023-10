Un colegio de Canarias lleva más de dos semanas sin comedor: "Nos quedaremos sin niños"

La despoblación de las zonas rurales es uno de los retos más trascendente al que debe hacer frente las instituciones públicas, la disminución de habitantes de un lugar determinado genera una merma preocupante de sus servicios, una de las imágenes más habituales y que describen perfectamente la pérdida de ciudadanía es el descenso de alumnos de un centro educativo.

En algunas ocasiones, ni siquiera las administraciones pueden hacer frente al gasto que supone mantener unas infraestructuras educativas que de forma paulatina va perdiendo alumnos, sin embargo, esto genera una preocupación por parte de los vecinos que ven como algunos servicios se suspenden o se incrementan considerablemente.

El CEIP Ana María Betancor Estupiñán, en el Valle de Agaete, lleva arrastrando una situación muy complicada con el servicio de comedor, las familias con hijos e hijas comensales pagaban cuotas por el servicio de catering que llegaba a los 90 euros al mes. Esto está generando que muchos progenitores estén llevando a sus hijos con la necesidad de comedor a otro centro con el menoscabo que esto supone.

Por Herrera en COPE pasaba una madre afectada, Isabel Melián, es madre de dos alumnos y su gasto anual rozaba los 200 euros mensuales, un desembolso “prohibitivo” al que no puede hacer frente. Se queja de que las cuotas de comedor son muy altas, lo que ha provocado la “fuga de muchos alumnos". Relata que de 27 comensales, solo han quedado 11 y por esta razón “no es rentable para tan poco niños,” motivo por el cual se han quedado sin comedor.

Según cuenta, la solución a este problema es “traer la comida del colegio del pueblo hasta el del valle que está a cinco minutos". Esta estrategia, según Isabel, “aumentaría la calidad en la comida y se reduciría casi a la mitad la cuota del comedor y pagaríamos lo mismo que otros muchos colegios,” no obstante, esta posibilidad no la contempla la consejería que “apuesta por una medida que nos perjudica que es llevar a los alumnos del colegio del Valle de Agaete al casco urbano.”

A falta de un entendimiento y ante la negativa de la Consejería a escuchar a los padres implicado el servicio de comedor del CEIP Ana María Estupiñán se ha suspendido “y lleva dos semanas así y con vista de no reactivarlo”. Lamenta de que “las familias no pueden conciliar, en muchos casos hay personas mayores o padres y madres que por su trabajo no pueden atender a sus hijos en las horas del almuerzo, por eso, los apuntamos al comedor.”

A su juicio el año que viene habrá una fuga de alumnos y habrá que cerrar el colegio: “este año ha sido sobrevenido, pero el año que viene muchos padres decidirán matricular a sus hijos o hijas en el colegio del casco y el del Valle se quedará sin alumnos.”

Pide una solución porque “no pueden seguir así y la situación que se le está generando es insostenible".