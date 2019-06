Cierran Las Burras y El Cochino por un vertido

Durante el día de hoy la playa de las Burras y de El Cochino en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, han permanecido cerradas al baño debido a un vertido en la depuradora de Canaragua en Las Burras, que ha obligado por precaución a cerrar las dos playas.

El cierre ocurría tras un incidente, en el que las instalaciones de Canaragua sufrió una avería en uno de sus motores, lo que provocó que se desbordará el agua en uno de sus tanques llegando hasta el mar. Durante la mañana de hoy agentes del Servicio Canario de Salud analizaron muestras de agua entre la Playa de Las Burras y El Cochino, estableciendo que "no son aptas para el baño de forma temporal".

Según el consistorio de San Bartolomé de Tirajana, en cuanto las condiciones para el baño vuelvan a ser favorables se volverá a informar a los ciudadanos de cuándo se abrirán dichas playas.

Por seguridad y precaución se pide a los ciudadanos que también sigan todas las indicaciones y no se bañen en el mar, ya que ahora mismo no cumple con las condiciones necesarias. Las muestras de agua indicarán exactamente cómo de contaminada está el agua y si puede afectar o no a las personas que quieren disfrutar de esas dos playas.

Hasta el momento se pide que nadie se bañe y que sigan todas las indicaciones que se están dando por parte de las administraciones públicas. Se espera que se pueda levantar cuanto antes la prohibición del baño ya que se trata de dos playas turísticas que se encuentran al sur de Gran Canaria.