CEAR Canarias asegura que la Conferencia Sectorial de Inmigración "no funciona"

En los últimos años, Canarias, se ha convertido en el gran epicentro de la crisis migratoria que azota a Europa. La situación ha alcanzado niveles insostenibles con el creciente número de menores inmigrantes no acompañados que han llegado a nuestras costas. Esto plantea un desafío humanitario sin precedentes para las autoridades y pone de manifiesto la urgente necesidad de una respuesta coordinada y efectiva.

El archipiélago canario tutela a casi 6.000 menores y la situación lejos de solucionarse, se recrudece porque los recursos ya están más que agotados, desde el gobierno autonómico se pide la reforma urgente del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que el reparto a otras comunidades sea obligatoria y no como gesto solidario, no obstante, este reto necesita del apoyo del arco parlamentario porque debe pasar por el Congreso de los Diputados, además desde las islas, también se pide que la aprobación de la nueva normativa se realice por decreto ley lo que conllevaría que su aplicación sea de forma inmediata.

No hay muchas esperanzas en la Conferencia Sectorial de Inmigración

Hoy se celebra la Conferencia Sectorial de Inmigración donde todas las comunidades deben acordar un nuevo reparto de menores; no obstante, desde Canarias se mira con desconfianza esta cita porque ya el año pasado se pactó el traslado de 300 menores no acompañados, una cantidad ínfima para los índices que soporta los servicios de tutela de la comunidad, pero la realidad es que solo se han derivado 13.

Por Herrera en COPE Canarias pasó el delegado territorial de CEAR Canarias, Juan Carlos Lorenzo quien alertó de que la situación en el archipiélago es “complicada y altamente preocupante” el hecho de tener que asumir el compromiso de tutelar a unos 6.000 inmigrantes, reconoce que no tiene esperanza en la comisión sectorial comunitaria porque “ya se ha visto que no ha funcionado”, a su juicio, “es el verdadero quid del problema migratorio” porque con los mayores de 18 años, funcionan los dispositivos de traslado “estos traslados periódicos y ágiles generan que no llegue a colapsar los centros de acogida”, el sistema “no está sirviendo y necesitamos más colaboración y empatía de otras comunidades que tienen una realidad más desahogada.”

Por ello, cree la llegada de inmigrantes, siendo preocupante, no genera tanta inquietud “ya que el sistema de atención tiene cerca de 6.000 plazas para mayores de 18 años, los traslados están siendo ágiles y periódicos y eso permite tener oxigenado los sistemas de acogidas.”

El Futuro de una Generación

La crisis de menores migrantes no acompañados en Canarias es un recordatorio de los desafíos globales de la migración y de la vulnerabilidad de los más jóvenes en situaciones de conflicto y pobreza. Mientras las autoridades luchan por gestionar la situación, cada día que pasa sin una solución efectiva es un día más de incertidumbre y riesgo para miles de niños y adolescentes.

El camino hacia una resolución sostenible implica no solo asistencia inmediata, sino también políticas a largo plazo que aborden las causas subyacentes de la migración. La historia de Canarias es un llamado a la acción y a la solidaridad, un recordatorio de que detrás de cada número hay una vida que merece dignidad y esperanza.